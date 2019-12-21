中國國民黨2020候選人韓國瑜國政顧問團昨發表青年政見，爭取青年選民支持，會後，韓辦發言人鄭照新透露，兩人對於韓國瑜目前的青年支持度均感到樂觀，並表示內部調查，青年支持度已上升超過三成。

據《中央社》報導，韓國瑜過去在青年支持度方面，一直較民進黨蔡英文來得薄弱，為衝高年輕人對韓的好感，近日藍營競選團隊積極舉辦座談會，和年輕人深入交流，根據韓辦內部調查顯示，青年族群的支持度已穩健提升。

鄭照新表示，近期競選團隊密切觀察所有造勢場合的支持者結構，發現青年族群的參與程度有顯著成長，過去以中高年齡居多，近期有很多年輕面孔出來，在網路上更是出現很多支持韓國瑜的意見領袖，包括「寒國人」、「歷史哥」等，挺韓的青年族群越來越多。

鄭照新指出，韓國瑜積極出席青年座談活動，無論主辦團體是否友善，韓皆來者不拒，以正面回應青年朋友的問題，韓也不迴避尖銳問題，明快回應。讓許多青年發現，韓國瑜形象是被扭曲的。在對稱資訊下，有效扭轉網軍抹黑效應，青年支持度其實是漸入佳境的，數據方面來講，也有顯著的提升，而且提升不是只有1、2個百分點，而是整個成數的提升，今年8月調查的青年支持度僅一成多，目前至少提升近三成。

(中時電子報)