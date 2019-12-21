基隆市長林右昌今（21日）晚間替民進黨新北市第十一選區候選人張銘祐輔選。（張銘祐競選總部提供／葉書宏新北傳真）

基隆市長林右昌今（21日）晚間替民進黨新北市第十一選區候選人張銘祐輔選。（張銘祐競選總部提供／葉書宏新北傳真）

基隆市長林右昌今（21日）晚間替民進黨新北市第十一選區候選人張銘祐輔選，並且陪同他到新店光明街掃街，林右昌跟張銘祐、新北市議員陳永福等一行人頭戴聖誕老人的紅帽子，向市民送上佳節祝福，發送聖誕糖果，林右昌市長向鄉親推薦國會新活力 7 號張銘祐，同時也邀請市民朋友參加明天在馬公友誼公園舉行的聖誕親子嘉年華活動。

林右昌在晚餐人潮絡繹不絕的光明街受到市民鄉親有如明星般的歡迎，紛紛握手要求合照。林右昌也一再的向市民推薦最好的立委，7 號張銘祐，林右昌表示，張銘祐雖然年輕，但是社運經驗跟政治經驗都很豐富，而且對台灣的未來具有深切的關懷，對地方的發展也有深刻的理想，是大文山區最好的民意代言人。林右昌相信，如同他自己可以翻轉一成不變的基隆市一樣，張銘祐不但行動第一、活力滿滿，而且跟他一樣充滿理想跟計畫，所以張銘祐也一定可以翻轉大文山。

對於林右昌市長的蒞臨站台，張銘祐表示感謝。張銘祐說，林右昌翻轉基隆是讓不只基隆人驕傲，而是全台灣都稱道的執政成績，對於林右昌的能力跟努力，他一直都感到非常敬佩，也一直是學習的目標。未來他也會以林右昌為榜樣，用馬不停蹄的行動力，跑遍大文山，讓鄉親找得到看得到，來翻轉大文山。希望鄉親支持張銘祐，跟張銘祐「一7翻轉大文山」。

(中時 )