前總統馬英九（中）21日下午前往板橋區八德公園參加「林國春江翠大團結造勢大會」，馬英九送上大菜頭給林國春象徵「好彩頭！」。（葉書宏攝）

前總統馬英九（左二）21日下午前往板橋深丘福德宮替柯志恩（左三）輔選。（葉書宏攝）

前總統馬英九（左二）21日下午前往板橋深丘福德宮替柯志恩（左三）輔選，由於冬至將屆，馬、柯與婆婆媽媽一起搓湯圓。（葉書宏攝）

前總統馬英九今（21日）下午替國民黨候選人林國春、柯志恩輔選，馬英九痛批，綠2018年大敗不但沒有改進，還怪人民沒有跟上他們腳步，「實在很可惡！」

馬英九下午先前往板橋區八德公園參加「林國春江翠大團結造勢大會」，由於林國春是警察出身，現場湧入不少退休警察，國民黨不分區立委候選人葉毓蘭及地方里長等也現身力挺。馬英九送上大菜頭給林國春象徵「好彩頭！」

馬英九致詞時表示，民進黨選輸就要認輸，若讓綠營繼續執政，表面上演得不錯，股市上萬點，但至今年9月為止，有19％的上市公司是虧損的，是7年來最多，另外，蔡政府強調有很多台商回流投資，但是經濟部次長都坦承根本沒有看到外資進入台灣。

馬英九也痛批蔡政府能源政策，根本是嚴重錯誤，2025年打造非核家園，歐盟的國家都已經認證核能也是綠能，因為核能不會排碳，連德國都承認廢核政策是錯誤的，德國一度電費約新台幣11元，是台灣的好幾倍，這樣的電費民眾可以接受嗎？

馬英九隨後又趕往板橋深丘福德宮替柯志恩輔選，馬現場抽考民眾關於土地公的由來、背景，答對民眾還衝上台去要與馬擁抱，現場笑聲不斷。由於冬至將屆，馬、柯與婆婆媽媽一起搓湯圓，馬英九強調，一對要團結，票投韓國瑜、柯志恩。

(中時 )