Windows 7作業系統即將於2020年1月14日全面終止支援，微軟呼籲Windows 7的使用者把握最後這不到四周的時間，升級加入Windows 10的行列、避免暴露於資安風險中，同時也能享有高度安全、豐富個人化、高生產力、絕佳使用體驗等優勢的高度安全、豐富個人化、高生產力、絕佳使用體驗等優勢進化的Windows 10。

微軟自2020年1月14日後，將不再針對使用Windows 7作業系統之電腦提供接收技術支援、安全性更新或修正程式等微軟客戶服務，雖電腦仍可繼續啟動並執行，但面臨病毒入侵、網路攻擊、資料外洩等資安威脅時，使用者將無法擁有最新、最即時的防護。至於未升級的企業用戶亦可能因作業系統無法因應最新法規、與時俱進，更將面臨資料保護合規性問題。

微軟並未能於Windows 7終止支援期限前完成全面升級的企業用戶，可評估採用 Windows 7延伸安全性更新，可於延伸支援期限（2020年1月14日）結束後，提供關鍵或重要問題的安全性更新。企業客戶可針對所需的裝置購買 Windows 7延伸安全性更新，在全面完成轉換成Windows 10的期間仍能獲得安全防護。此外，微軟亦全面提供升級資源，陪伴企業享有不中斷的穩定服務。（前往應用程式相容性與電腦分析服務：https://aka.ms/MSTWdesktop-analytics）

同時為協助企業提前整備就緒，微軟提供的Microsoft 365現代智慧桌面結合了隨時保持在最新狀態的Windows 10與Office 365，為企業導入人工智慧提高生產力、高安全防護的運算體驗，並有效節省企業資訊投資的總持有成本。透過Windows 10和Office 365專業增強版躍升現代智慧桌面後，IT管理將更加彈性、簡便，且能透過雲端服務與人工智慧提供高效安全的體驗。

微軟表示，Windows 7用戶近期將接收通知，提醒針對終止支援做好準備。此通知會連結到終止支援相關資訊，提供建議與相關常見問題，以及在此轉換期間提供協助的資源。當使用者點擊通知頁面的關閉按鈕時，頁面將關閉。若希望完全關閉通知提醒，點選左下方的「不再顯示通知」，用戶將不會再收到系統更新提醒。（如何應對Windows 7終止支援？更多Windows 10升級資源請上：https://aka.ms/MSTWwin7EOS）

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