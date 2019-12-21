（微軟透過與高雄市教育局之合作，以旗山國小作為教學示範場域、分享其以Surface Go和Office 365為翻轉課程之媒介，實現跨領域打造知識共構創新教學模組。圖／微軟提供）

台灣微軟繼今年4月與高雄市政府合作、推動AI雙語教學後，近期再延續高市「數位雙語、世界接軌」之教育政策，共同與高市教育局率先導入AI科技應用於高雄教育課程中，結合學生、老師、教學資源三大教育關鍵，展開一連串數位雙語教育、智慧商務人才育成計畫。

雙方日前於高雄旗山國小舉行教學成果分享會，透過旗山國小以史為鑑、先民智慧、文化匯流和流行世代四大融合在地文化與特色之翻轉教學應用情境，進行科技融入教學之成果示範。

旗山國小將其概念教學與資訊科技結合，課程設計以微軟二合一平板電腦Surface Go，與微軟雲端平台Office 365中的Sway數位說故事簡報，進行多媒體簡報形式報告，結合圖片、文字、史料連結，另以 Windows 10內建的Whiteboard數位白板進行學習重點摘錄及繪製建築結構本體主要特色，將古意、傳統課程內容與現代科技結合，搭配Microsoft Teams現代化的團隊協作平台，大量分享蒐集資料及對話釐清課程問題，最後以Forms數位評量表單進行表現任務檢核，整合資訊學習工具與雲端平台，以專題討論形式，老師可以進行具概念性、系統性、組織性之互動教學，加深學生的重要知識節點學習。

透過微軟教育計畫解決方案，旗山國小成功翻轉108課綱的課程教學模式、推動教育轉型，而微軟與高市府合作教育計畫推行至今，亦已共建置500間智慧教室，整合現有教學資源，由學校、教師自主發展出更具創意、多元之創新教育課程，全方位翻轉傳統教育模式。

此外，台灣微軟也正與教育部緊密合作，提供全國師生的單一帳號（教育雲端帳號）與Office 365帳號串聯，並自2020年1月起讓教師與學生享有單一教育帳號即可快速存取Office 365資源與服務，快速而便利地使用各類優質的數位教育環境，開啟並實現台灣人才培育接軌國際，同時加速轉型的機會與動能。

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