鄭宜農從自己發行的3張專輯中，挑出28首歌重新詮釋。（火氣音樂提供）

以獨特且溫柔的唱腔及在歌曲中散發出獨特魅力，進而擁有一群死忠支持歌迷的鄭宜農，今天（12月21日）晚間在天母體育館舉辦「鄭宜農《給天王星》演唱會」，吸引3000位滿座歌迷支持，為出道10年的自己，寫下成功的音樂里程碑！

為了給歌迷滿滿的音樂饗宴，鄭宜農從發行的3張作品《海王星》、《Pluto》（冥王星）及新專輯《給天王星》中精選28首歌，全部重新編曲，透過6位樂手搭配伴奏，以現場嶄新限定版呈現代表鄭宜農音樂生涯三個不同階段。

至於舞台裝扮，鄭宜農以黑白為主色，化身為｢天王星女神」，並首次挑戰從3層樓高處緩降，在延伸大舞台上跟歌迷互動，更完成把全場場燈全暗摸黑講故事及把電台DJ夢搬到演唱會上實踐的創舉，配合環狀LED包圍式的銀河系概念舞台，不但讓整場演唱會在聽覺及視覺上都張力十足，更讓歌迷又驚又喜，大呼值回票價。

(旺報 )