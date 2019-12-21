2019年，陸美除貿易戰外，「科技冷戰」的對抗局勢也不斷升高，兩國都採取措施，以擺脫彼此在科技產業上的依存關係。據美國之音報導，分析人士指，2020年，科技冷戰仍將繼續進行。川普政府可能祭出更多非關稅措施，限制大陸取得美國技術，大陸也將努力實現「自力更生」目標，如此可能帶來更多不確定性，引發產業人士憂心。

川普於12月20日推文稱，他和大陸國家主席習近平通電話，就陸美貿易首階段協定進行了良好對話。不過，分析人士指出，貿易戰可能因第一階段協議而稍加緩和，但是兩國的科技戰卻不會因此中止。

美國智庫對外關係委員會大陸專案資深研究員和網路安全專家席格爾（Adam Segal）在今年底的1篇文章內表示：「即使最終簽署第一階段協議，也不會影響這個趨勢。2020年，我們會看到兩國在競爭全球影響力的同時，繼續限制科技的交流。」

他解釋，「習近平主席不會放棄減少對外國技術的依賴的嘗試。在美國，兩黨也都支持透過越來越多的技術，以審查並遏制大陸的努力。」

標準普爾全球評級（S&P Global Ratings）亞太區首席經濟學家羅區（Shaun Roache）19日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時則表示，明年川普政府可能會祭出更多非關稅手段。

他說：「未來的1年中，我們可能會看到美國採取一些非關稅手段，特別是在科技領域。2020年，這將造成更多的不穩定和擔憂。」

羅區解釋，這些措施可能是針對某些特定部門的特殊出口限制，限制大陸公司投資海外以及獲得它們所需要的技術，目標就是使大陸難以發展自己的供應鏈。羅區表示，非關稅措施更複雜，風險更大，對陸美關係長期的影響也更大。

事實上，美國確實已在考慮採取非關稅手段。11月底，路透報導，美國政府可能阻止更多使用美國技術的外國產品供貨給大陸華為公司。

今年5月，川普政府以國家安全為理由，將華為列入出口黑名單，禁止美國公司在未經政府許可的情況下向華為供應貨品、設備、技術等。但是據目前規定，美國當局尚無法觸及關鍵供應鏈。這促使川普政府內部就修改2項關鍵規定展開討論，這2項規定可能進一步擴大美國政府的權限，阻止更多供應商向華為供貨。

近日陸方也做出回應。據報導，北京當局已下令政府辦公室與公立機關在3年內換掉外國電腦設備和軟體。

另據報導，習近平成立了1個領導小組，據說下1個5年計劃的重點就是持續推動晶片製造和設計的發展，以減少對美國的依賴。

(中時 )