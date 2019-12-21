新北市立圖書館今（21）日舉辦原味文創市集活動，同時展出「原住民織物集藝術展」。（新北市立圖書館提供／葉書宏新北傳真）

新北市立圖書館今（21）日舉辦原味文創市集活動，同時展出「原住民織物集藝術展」。（新北市立圖書館提供／葉書宏新北傳真）

聖誕老公公跟雪人穿上原住民服飾，原味十足的聖誕樹，除了帶大家感受豐富多采的原鄉文化饗宴，更讓你的拍照打卡跟別人不一樣！新北市立圖書館今（21）日舉辦原味文創市集活動，同時展出「原住民織物集藝術展」，除了帶大家認識原住民編織之美，還有精采的原民歌舞、原味文創市集，以及部落故事分享與原風書籤編織手作體驗，吸引許多原住民朋友、民眾度過一個濃厚原味聖誕。

新北市立圖書館表示，為了讓大家可以更加貼近原住民的生活與文化，新北市立圖書館於樹林彭厝圖書閱覽室、新莊西盛分館與汐止大同分館均設置有「原住民文化學習教室」，免費提供原住民交流與互動學習的場所。

此次「原住民織物集藝術展」展現泰雅族的傳統織藝，從事織藝創作20多年的烏來編織協會的渼潞老師，特別帶來她到臺灣各地蒐羅來的桃葉、香蕉絲、竹編、藤編、布編織、草麻繩等原住民編織素材的傳統手工藝創作，帶大家認識原住民織布及服飾藝術特色。除了體驗原民文化，還有耶誕快閃許願活動，民眾只要在23日前在總館借5本書，就可以許願你想獲得的聖誕禮物書，獲得圖書館的耶誕閱讀祝福。

迎接耶誕節，目前正於新店文史館展出的「碧潭地方創生展」，也推出看展覽抽手機耶誕禮的活動。此次展覽特別精選包括獅山邊大潭、和美煤礦、屈尺道碣、坪林圳引水石腔、台車總站(四崁仔)等22個碧潭周邊地景，每塊展板都附有QR code，只要拿起手機掃描，就可以聽到詳盡真人解說的碧潭地方故事。觀展後填寫問卷還可以抽價值萬元的手機，邀請民眾來看展覽，抽手機，走訪新店，可以來一趟耶誕小旅行。相關活動訊息請至新北市立圖書館網站查詢(http://www.library.ntpc.gov.tw/)，洽詢電話：(02)2953-7868。

(中時 )