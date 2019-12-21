銀行主管表示，農曆春節前一個月是資金周轉需求的高峰期，民眾的資金需求相較強烈，平均月成長20％～30％。算了一算，距離黃土豬年銀行封關、金鼠農曆年到來，剛好一個月的時間，各銀行紛紛為客戶快快提出解決方案，只要民眾有需求，打通電話、線上申請，或是面對面，都能獲得服務。

永豐銀行個人金融處處長江靜美表示，年節期間周轉資金需求大，建議民眾可使用理財型房貸以取得資金調度的彈性，永豐銀行即日起推出「豐雲新起好禮相貸」房貸賀年優惠專案，理財型房貸利率1.88％起、最高可貸八成，明（2020）年1月31日前申辦即享限定優惠手續費0元起。

台北富邦銀行表示，年前的資金需求還包括裝潢翻修、添購家具、換新車、買年貨等需求增加。為滿足不同客群的資金需求，還有許多小企業主、小本經營的商家，會增加設備提高產量或為年節提前備貨，也有發放員工年終獎金的需求，短期資金需求量相當大。

北富銀指出，今年特別針對不同族群規畫專屬的信貸專案，像中小企業主客群相對需要即時、靈活的資金周轉，北富銀「老闆好款貸」就有隨借隨還的特色，免綁約可隨時還款，且提前償還不用付違約金，資金運用更彈性。

台新銀行則在資金需求高峰，推出更便捷的線上貸款服務，新客戶也可透過線上申請信用貸款，並於線上完成對保作業。台新銀行消費金融處副總經理魏行政表示，透過財金公司提供的「跨行金融帳戶資訊核驗」整合客戶資訊，擴增線上貸款業務，滿足全客群的需求民眾不必再親自到實體分行臨櫃辦理，且申貸核准後最快十分鐘就可取得款項，快速滿足民眾的資金需求。

(工商 )