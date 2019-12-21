陶晶瑩21日舉辦新書《二十一》發表會，她談到書內的原型人物是先生李李仁，去年到峇里島慶祝老公生日，沒想到先生隨身攜帶平板，她看到時把它藏起來又被找到，惹得先生怒吼：「到底誰偷我的平板，我要報警！」夫妻間起了小爭執，這也促成她寫作的靈感，犀利指出現代人在虛擬科技與真實生活間的矛盾掙扎。

她坦言很喜歡寫故事，爾後開玩笑說：「男性一定非常喜歡此書，書內有大量性愛場面的描述！」出版業歷經寒冬，她誤打誤撞走入荒漠，挑戰高難度的科幻小說，「這次很感謝各位金主，現在已是銷量快要破萬的三刷暢銷書。」

她笑說一毛不拔的金牛座女兒難得預約想看她的創作書，「這是她唯二會買的，唯一買的是韓國女團TWICE的徽章和寫真照片。」當然她也暗示女兒書內有十八禁的內容，話鋒一轉，她又說：「沒有寫得太露骨，有用一些較文學的字眼去形容主角的眼神或動作等。」被問到先生的讀後感？她一派輕鬆回：「就翻了兩頁後，看到兒子在打電動又轉移目標了。」

(中時 )