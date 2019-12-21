回防新北 侯友宜替羅明才輔選 21:242019/12/21 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜今（21日）晚間陪同國民黨立委羅明才前往新北市新店區建國市場掃街拜票。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（21日）晚間陪同國民黨立委羅明才前往新北市新店區建國市場掃街拜票。（葉書宏攝） 新北市長侯友宜今（21日）晚間陪同國民黨立委羅明才前往新北市新店區建國市場掃街拜票。（葉書宏攝） 新北市長侯友宜今（21日）晚間陪同國民黨立委羅明才前往新北市新店區建國市場掃街拜票。（葉書宏攝） 選戰進入倒數，新北市長侯友宜今（21日）晚間陪同國民黨立委羅明才前往新北市新店區建國市場掃街拜票，侯、羅沿途向民眾拜票，不少熱情民眾爭相要和侯合影，侯展現出親和力來者不拒。 侯友宜強調，羅明才是優秀的好立委，希望選民可以讓羅繼續在立法院內為民服務。 (中時 ) #侯友宜 #羅明才 #立委 #拜票 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 拆二次違建市府埋單 侯友宜：盡速通過自治條例 16:002019/12/17 政治 確保汙水設施運作 侯友宜鐵腕拆除後巷二次違建 20:022019/12/17 生活 執政周年分數給市民打！侯：明天的我要戰勝今天的我 11:492019/12/18 政治 新北流感疫情升溫 侯友宜促12／27前完成校園接種 12:282019/12/18 生活 執政1周年 侯友宜期許突破自己 04:102019/12/19 地方新聞 金山中角灣衝浪基地 22日啟用 04:102019/12/19 地方新聞 談總統政見會 侯友宜：跑市政沒看到 16:242019/12/19 政治 新北義消救護志工歡度20歲 侯友宜感謝付出 19:472019/12/20 社會 新北義消表揚127人 侯友宜親自頒獎感謝 22:552019/12/20 社會 新北第六選區 林國春警界出身 再戰張宏陸 04:102019/12/21 地方新聞 政治熱門新聞 罷韓50萬人10分鐘走掉8成 攤商呆了 - 政治 高雄挺韓大遊行他重出江湖空拍 網喊：太狂了！ - 政治 抓到了？詹江村曝光「罷韓作弊鐵証」 網驚呆 - 政治 韓粉闖入罷韓大遊行 看完現場爆真心話 - 政治 一張圖看出挺韓、罷韓人數懸殊 韓粉直呼殘忍！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。