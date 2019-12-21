新北市長侯友宜今（21日）晚間陪同國民黨立委羅明才前往新北市新店區建國市場掃街拜票。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（21日）晚間陪同國民黨立委羅明才前往新北市新店區建國市場掃街拜票。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（21日）晚間陪同國民黨立委羅明才前往新北市新店區建國市場掃街拜票。（葉書宏攝）

選戰進入倒數，新北市長侯友宜今（21日）晚間陪同國民黨立委羅明才前往新北市新店區建國市場掃街拜票，侯、羅沿途向民眾拜票，不少熱情民眾爭相要和侯合影，侯展現出親和力來者不拒。

侯友宜強調，羅明才是優秀的好立委，希望選民可以讓羅繼續在立法院內為民服務。

(中時 )