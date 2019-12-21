五月天「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」演唱會21日起在桃園國際棒球場舉行11場，金曲歌后孫燕姿驚喜擔任首場嘉賓，她身穿黑色開岔洋裝現身，和主唱阿信合唱〈溫柔〉，許久不見孫燕姿，阿信忍不住說「你臉都沒變，是下通告就住冰箱嗎？」，沒想到孫燕姿竟回「我肚子變很大」，阿信搞笑問「我看看」，還號召團員到舞臺中間一起看，狂被團員圍剿，逗笑全場粉絲。

過去阿信曾赴孫燕姿演唱會擔任嘉賓，談及20年前合作，誇讚她是「永遠的女神」。近日年輕人瘋IG，阿信自爆「我本來沒有，是被周杰倫強迫用的」，孫燕姿說「公司逼我的，要跟年輕人腳步」，阿信笑稱「台上一字排開，被IG壓榨的長輩們」，孫燕姿也宣傳明年6月將啟動2020演唱會，最後全場大合唱〈第一天〉重溫青春回憶。

五月天巡迴演唱會赴大阪、香港、北京、上海後，第5站重返桃園，昨一開場帶來〈瘋狂世界〉、〈擁抱〉、〈愛情的模樣〉等曲，五人一聚在一起黃腔開不完，鼓手冠佑說「帶大家聽聽看五月天青春期過怎樣」，被吉他手怪獸虧「講實話」，冠佑坦然「有點豐富，講不完」。

因現場飄毛毛雨，阿信問粉絲「會冷嗎」，粉絲熱情回「不會」，阿信笑說「那很可惜，本來想叫怪獸下去愛的抱抱，只好取消這活動」，而阿信請粉絲「手上棒棒平放在椅子上，不要直放」，石頭問「為什麼」，冠佑笑說「你直放給我看」，怪獸則說「現場有警察嗎？請瞄準冠佑跟石頭」，不死心的石頭向台下借未拆封螢光棒試圖直放，阿信還提醒「套子沒拆掉」，試了多次仍失敗，石頭求饒「我站不起來」一連串對話逗樂粉絲。

五月天出道至今音樂歷程，拍攝「人生三部曲」影片於演唱會串場播放，包括首部曲〈純真〉20週年版從由王俊凱與胡安安演出，二部曲〈瘋狂世界〉由楊祐寧、張鈞甯同框飆戲；三部曲〈心中無別人〉由胡安安合體夏于喬，胡安安特地從美國回台拍攝，甫和導演林書宇新婚7個月的夏于喬，在影片中更「挺肚」演出，溫馨劇情感動全場。11場演唱會吸引26.4萬粉絲，估計票房進帳6.3億元。

(中時 )