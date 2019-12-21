臺北市立國樂團與全民大劇團再度合作並推出歌舞劇《我的旁白人生》，帶大家回到電視圈的「黃金年代」，除了在劇中挑選經典的電視主題曲，更邀資深藝人郭子乾超強模仿演出。郭子乾說，這次不僅1人分飾5角讓藍綠白在政論節目上對打，還會在台詞中隨時加入最新的時事大虧候選人，連「初選」、「卡神」、「卡手」、「政治辯論」都不放過，絕對讓觀眾值回票價。《我的旁白人生》將在12/22於國父紀念館演出，購票可洽兩廳院售票。

大選將近，時常以娛樂嘲諷政治的郭子乾，除了時事直播節目不間斷，近期選舉相關工作更是通告滿檔，除了幫各家政黨站台、主持活動，也深入在地陪候選人一同掃街，甚至幫「中選會」拍攝如何投票的廣告。被問到今年選戰打得火熱，是否得到更多工作機會？郭子乾笑說完全沒有：「因為各黨的選舉策略都很精準，他們(政黨)都用在刀口上，所以跟以往沒差多少。」

郭子乾。

近年除了模仿節目，郭子乾也投入不同領域的演出，剛拍完影集《乩身》的他，忙碌之餘不忘義氣挺舞台劇，郭子乾說：「人家一聽說我接演的舞台劇排了很久卻只演2場，都覺得我『何苦』，但我自己非常投入，而且『電視』是我的老本行，怎麼能不參與。」導演謝念祖說：「這次找郭哥來，就是希望能有一位從以前到現在都十分了解『電視節目』的人，這個人還要擔負歌曲之外，還要讓觀眾大笑的重責大任。」

周定緯。

熟習流行歌曲的實力派唱將卓文萱及周定緯，萬分期待參與這次演出，卓文萱說：「雖然大部分的歌曲我都沒有聽過，但我練習時，媽媽都是馬上跟著一起唱，所以我非常期待演出現場能變成全場大合唱。」此次演出穿越時空司馬遷的周定緯，期待演出的浩大場面，「這次連臺北市立國樂團首席指揮─瞿春泉老師都會參與演出，再加上臺北市立中正高中舞蹈班的群舞，現場一定非常歡樂」。

《我的旁白人生》由臺北市立國樂團主辦，全民大劇團承辦演出，謝念祖導演、吳世偉編導，模仿天王郭子乾將一人分飾多角，從名人演到名嘴，但本質卻要挑戰一位被裁員的瘋老爸；卓文萱挑戰時裝舞台劇，挑戰多首經典老歌；星光舞王周定緯首次與全民大劇團合作，演一位穿越時空監督「歷史」的古人；舞台劇演員林玟圻Ctwo及呂紹齊實力演出。《我的旁白人生》12月22日下午14:30於國父紀念館演出，可洽兩廳院售票系統 https://is.gd/ayzZEc

(中時 )