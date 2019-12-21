12月21日下午，在2019年世界浙商上海論壇暨上海市浙江商會年會上，阿里巴巴集團創始人、浙商總會會長馬雲發表講話表示，今年日子不容易過，年底了，昨天收到很多朋友借錢的電話，一天內五個電話，過去一個禮拜要賣樓的朋友大概有十個，確實不容易。

馬雲說，其實商人都明白，真正的企業家，把錢當作資源，把別人對我們的信任看得最為珍貴。這個世界最難做的就是建立信任，最脆弱的也是信任。你做了很多事情，才能建立起一點點信任，但是，你只要做了一點壞事，可能信任就會失去。」

他繼續說，主要講三句話，三個意思。第一，祝賀均金會長的完美工作。

第二，2019年很不容易，但是我們做企業的知道，每一年都不容易。2019年的最不容易的是，以往可能部分人不容易，2019年可能大部分企業不容易。

「年底了，昨天收到很多朋友借錢的電話，一天內五個電話，過去一個禮拜要賣樓的朋友大概有十個，確實不容易。也許這隻是不容易的開始，大家都不容易，也就好辦。」馬雲說。

第三，所有人都明白，浙商過不去，其他商人肯定也過不去。世界在進入巨大的變化之中，中國經濟也在面臨巨大的調整，我們只有改變自己，才能適應這個調整，他相信這是機會的開始。

(旺報 )