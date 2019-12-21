新北市政府動保處今（21日）在板橋區府中捷運站非常熱區舉辦「2019毛寶貝幸福耶誕趴」活動。（新北市動保處提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府動保處今（21日）在板橋區府中捷運站非常熱區舉辦「2019毛寶貝幸福耶誕趴」活動。（新北市動保處提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府動保處今（21日）在板橋區府中捷運站非常熱區舉辦「2019毛寶貝幸福耶誕趴」活動。（新北市動保處提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府動保處今（21日）在板橋區府中捷運站非常熱區舉辦「2019毛寶貝幸福耶誕趴」活動，現場由警察局刑事警察大隊警犬隊熱場表演，接著農業局副局長徐開宇開啟毛寶貝幸福耶誕禮物盒為活動揭開序幕，再次向民眾宣導「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」飼養觀念，活動現場吸引千餘人共襄盛舉，毛寶貝們都被飼主們打扮超卡哇伊，吸睛程度媲美大明星！

舞台活動非常精采，除了有警犬隊熱場表演之外，還有板橋國小合唱團、實踐大學木管五重奏及玉山菊元合奏團音樂演出，在假日午後時光，悠揚樂聲散佈在街頭，吸引許多路過民眾駐足聆聽，不僅如此，最引人注目莫過於精彩刺激Jingle bell (金狗盃)頒獎典禮，Jingle bell (金狗盃)一共頒發6個獎項。

獎項分別是詞曲創作獎、微電影獎、校園犬影片獎、不離不棄獎、長壽毛寶貝獎及寵物評鑑優等獎，最高獎金上看10萬元，當徐開宇揭開得獎信封宣布得獎人那一刻，所有人都屏息以待，最後大獎微電影獎第一名由團體勾破七八製作片名「有一種愛抱回」，獲得10萬元獎金，第二名是黃小其「給他一個溫暖的家」，第三名由傑恩西影像工作室「Wating」獲得。

除了舞台上有精彩活動表演，舞台下攤位也很豐富，不只免費提供100劑狂犬病疫苗與寵物晶片登記，在毛寶貝福利區認養攤位上，板橋動物之家將毛寶貝們裝扮成耶誕小天使，不僅保暖還富有耶誕氣氛，路過大小朋友紛紛停下腳步，和毛寶貝互動，現場歡笑聲不斷！此外拍照打卡主題區以可愛Q版毛寶貝拿著「認養不棄養」耶誕花圈的大型人形立牌吸引許多民眾拿出手機拍照打卡，再次將「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」活動主軸深入人心。

農業局副局長徐開宇表示，讓民眾從多元活動節目中，了解飼養毛寶貝應具有的責任、狂犬病防疫措施、動保小常識及支持認養不棄養的觀念，藉以鼓勵「認養、不棄養，給牠一個溫暖的家」，讓動物之家的毛寶貝們都能找到幸福的家庭，透過「2019毛寶貝幸福耶誕趴」活動，讓新北市成為一個人人稱羨的毛寶貝幸福歡樂城。

(中時 )