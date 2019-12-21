抗空汙不分藍綠！台中市長盧秀燕21日登高一呼，號召中部七縣市首長成立空汙治理專案辦公室，強調抗空汙不能再單打獨鬥，這不是和中央對抗，捍衛人民健康不分藍綠，並跨縣市簽署低碳宗教場所認證標章，中部七縣市是命運共同體，各宗教場所推動節能減碳，抗空汙團結力量大。

盧秀燕攜手苗栗縣副縣長鄧桂菊、新竹縣副縣長陳見賢、南投縣秘書長洪瑞智、彰化縣參議田飛鵬、雲林縣參議黃玉霜、嘉義市參議葉國樑，7縣市首長代表共同簽下低碳宗教場所認證標章，貼上屬於所屬縣市的徽章，象徵捍衛中台灣空品的決心。

盧秀燕表示，中部七縣市區域治理平台是非常重要平台，七縣市平台自今年4月成立以來，完成35項合作案件，從監督中火用煤減排、請求台電編列經費幫民眾健檢、共同行銷台中購物節等，未來將持續深化合作，讓中部民眾更幸福。

出席縣市代表指出，不能因空汙生活品質下降，區域治理平台紛成立，台中市最有成效，為要吸一口新鮮的好空氣，不容中火的「五支大香」破壞環境，寺廟的香雖然比較小，但上萬間寺廟燒的香數量也很驚人。

「全力以赴還給中台灣人民呼吸權！」盧秀燕強調，空汙治理不是單個縣市可以單打獨鬥，成立「空汙治理專案辦公室」，平常可以進行磋商討論，讓空汙治理更有效率，展現中台灣縣市首長的決心。

(中時 )