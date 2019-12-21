在上次市長選舉，韓國瑜喊出「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」，這口號效益如今仍嚇嚇叫。今日挺韓大遊行在下午約4點後結束活動，集合終點高雄微笑公園人潮不散，晚間有攤販進駐，微笑公園瞬間變成「微笑夜市」，攤販發大財。

據《自由時報》報導，挺韓遊行活動帶來大量人潮，早上攤販是集中高雄捷運凹子底捷運站口的公園，下午過後，攤販立馬逐人潮而動，往遊行終點的微笑公園聚集，從蚵仔煎、藥膳排骨、杏仁茶、旗魚黑輪等，數十攤商在微笑公園裡開賣賺錢，原本夜晚寧靜的公園頓時成了夜市。

(中時電子報)