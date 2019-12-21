屏東縣長潘孟安（左）21日為第四選區立委候選人張廖萬堅站台，贈送「屏安凍蒜符」及「安安相挺、屏東蕉心」，祝選舉蕉來好運。（盧金足攝）

台中市第四選區（西屯、南屯區）國民黨立委候選人黃馨慧22日將請出前總統馬英九到黃昏市場掃街，也開直播講反酒罵，展現「小馬哥」吸票機作用；民進黨立委候選人張廖萬堅21日獲屏東縣長潘孟安及交通部次長黃玉霖到場助講，潘孟安贈送「屏安凍蒜符」、「安安相挺、屏東蕉心」，祝選舉蕉來好運。

黃馨慧22日下午5點至8點將在西屯水崛頭黃昏市場，與馬英九一起輔選掃街，隨後在「樂樂書屋」和黃馨慧開直播談酒駕「喝酒傷身又身心」，最後展開西屯、南屯車隊掃街，強調要將黃馨慧送進國會「撥亂反正」！

黃馨慧表示，馬英九關注「以核養綠」、「反酒駕」等公共議題，兩人大力反酒駕不遺餘力，建立革命情感，馬英九「嚴以律己、寬以待人」處世原則，與現在執政者的「酬庸自肥」形成強烈對比，明年1月11日大家擦亮眼睛，選擇一位認真會做事的候選人。

民進黨輔選總動員，潘孟安從屏東來台中站台助選表示，張廖萬堅是「孩子王」立委，孩子雖然沒有選票，但他認為孩子就是未來，積極關心教育，給孩子更好的學習環境。

潘孟安特地贈送「屏安凍蒜符」及「安安相挺、屏東蕉心」，希望張廖萬堅順利當選，為選舉蕉來好運，在西屯萬魂祠問政說明會助講後，潘還前往南屯惠中里的座談會繼續幫張廖萬堅站台，拜託民眾堅定支持會做事、最實在的候選人。

(中時 )