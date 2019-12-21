「台南好Young」耶誕跨年大型演唱會第一場，鐵肺歌手戴愛玲熱情演唱。（洪榮志攝）

「台南好Young」耶誕跨年大型演唱會第一場，滿滿粉絲擠爆會場。（洪榮志攝）

「台南好Young」耶誕跨年大型演唱會第一場，首度來台展演的韓國超人氣女團（G）I-DLE壓軸演出。（洪榮志攝）

「台南好Young」耶誕跨年大型演唱會第一場，壓軸演出的韓國超人氣女團（G）I-DLE與台下粉絲熱情互動。（洪榮志攝）

「台南好Young」耶誕跨年大型演唱會首場21日晚上在市府西側廣場登場，數萬粉絲擠爆會場。從饒舌歌手熊仔領軍開唱後，華麗陣容的藝人卡司接力演出，首度來台展演的韓國超人氣女團（G）I-DLE更負責壓軸，精采的演出讓全場High到最高點。

2020台南耶誕跨年首場大型演唱會，演出陣容十分堅強，前一晚便吸引大批追星粉絲不畏低溫漏夜等候朝聖。演唱會由金鐘主持吳建恆、森林系美女劉宇珊搭擋主持，實力派偶像畢書盡、鐵肺歌手戴愛玲、演員跨界歌手張立昂、人氣饒舌歌手熊仔、聲林之王甜姐兒蓋兒、怪物實力新人J.Sheon等藝人均使出渾身技藝，引起粉絲尖叫聲不斷。

擁有台大高學歷的熊仔，一開場即接連唱出拿手的《走到飛＋買榜》、《好友已滿》、《凶宅》、《向前走》等饒舌歌曲，馬上就炒熱現場的氣氛，讓冷颼颼的會場，瞬間熱了起來。

壓軸演出的（G）I-DLE，一出場粉絲們更是High翻天。她們接連演唱《Uh-Oh》、《Senorita》、《HANN》、《Blow Your Mind》、《MAZE》等多首歌曲，熱力四射、動感十足，帶動演唱會的高潮。

去年出道的（G）I-DLE，由美妍、Minnie、穗珍、小娟、雨琦及舒華等6人組成，由小娟擔任隊長，並負責多首詞曲創作。其中，19歲的舒華本名葉舒華，來自桃園。據今年韓國企業品牌研究所發布的「偶像藝人品牌影響力榜單」，（G）I-DLE已於10月、11月連續奪得女團品牌影響力榜的冠軍。

市府新聞處指出，預定28日晚上開唱的2020台南耶誕跨年第二場大型演唱會，演出陣容也不遑多讓，除邀請團中有「車太太們最愛」的韓國男子天團ASTRO獻唱外，也將由吳建恆搭擋莎莎主持，表演卡司包括炎亞綸、高爾宣OSN、鄭茵聲、閻奕格、流氓阿德、文慧如、Karencici等人，保證絕不會讓粉絲們失望。

(中時 )