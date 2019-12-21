石碇居民開心的在「淡蘭一號」彩繪牆前合影留念。（華梵大學提供）

小妹妹拿著繪有「哈姆太郎」的「畫春聯」，在「淡蘭一號」彩繪牆前拍照留念。（華梵大學提供）

華梵大學美術與文創學系校友董其融（左 ）與團隊夥伴說明彩繪理念。（華梵大學提供）

由學生裝扮的華梵財神爺來到石碇社區與居民同樂。（華梵大學提供）

2020年即將來臨，華梵大學美術與文創學系學生特地為新北市石碇老街換上新衣，將「淡蘭一號」棧道彩繪成整面色彩瑰麗的故事牆，石碇茶道與淡蘭吊橋等在地特色一一躍然牆上，今（21）日上午並舉行熱鬧的彩球揭幕儀式，學生裝扮的華梵財神爺也來嘎一腳助陣，鮮活吸睛成為石碇新地標與打卡新熱點。

「淡蘭一號」位於石碇農會後方老街溪畔，是華梵大學師生與社區居民凝聚共識的地方創生平台。趁著今日週末人氣高，一大早即先展開「鼠來報喜」活動，邀請名書法家、華梵大學人文教育研究中心吳大仁老師現場揮毫書畫春聯，民眾只要大聲說出一句吉祥話，就可以領到名家手寫手繪的「創意畫春聯」，以及華梵大學精心設計的紅包袋，吸引人潮絡繹不絕前來參加，並在活潑亮麗的彩繪牆前拍照留念。

彩繪故事牆是由華梵大學美術與文創學系校友、H平方計畫團隊負責人董其融，帶領美術系大四學生曲宣、黃暐翔、陳岳宏等三人，利用數個週末假日施作完成，創作主題以石碇特色茶為主，運用實驗性的筆法，將星空、細沙、青山、水流等意象，巧妙包圍貫穿大茶壺、淡蘭吊橋、華梵大學等地景元素，色彩繽紛的圖案讓老街整個活了起來，在地居民與遊客都忍不住駐足觀賞，成為點亮石碇的新地標。

彩繪牆揭幕儀式由華梵大學校長李天任、教務長蔡傳暉、老師吳大仁、石碇觀光發展協會理事長林淑芳、淡蘭一號首席顧問何立智教授，以及董其融校友等人合力拉下彩球，象徵華梵大學開啟地方創生的新里程碑。

李天任表示，未來華梵將投入更多心力與石碇社區結合，希望協助帶動石碇商機，發揮針灸效應，將石碇的影響力逐步擴散開來。校方並分別頒發彩繪表現優異獎與感謝狀給參與彩繪的美術系學生及董其融等駐地青年，肯定他們將所學用於社區生活改造，讓大眾看到華梵的教學成果。

(中時 )