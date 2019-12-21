瑞典16歲的環保鬥士桑柏格（Greta Thunberg）致力對抗全球氣候變遷，還在今年氣候峰會（COP25）發表演說。更躍上《時代》雜誌年度風雲人物。許多腦筋動得快的商人乘勢推出桑柏格周邊紀念商品，諸如T恤、貼紙、馬克杯、紀念章、袋子等等，希望提升民眾的環保意識。不過桑柏格人紅是非多，不僅引來網友酸言，周邊商品也被放大鏡檢視，發現不少是中國大陸製作，有些成份還是對環境不友善的材質。

桑柏格周邊紀念商品只在Amazon、eBay、Etsy等電商販賣。有些商家利用桑柏格名氣，特異將花園擺飾的木偶命名為「維京戰士」，並推出標榜環保的蠟燭、汽車芳香劑等等。但根據媒體吐槽，以花園木偶為例，用到的材質之一是壓克力樹脂，不僅難以回收，也不容易生物分解。而生產壓克力樹脂時還可能釋出毒素，有害工廠工人與環境。影響所及，不但不環保，還進一步破壞環境。

桑柏格的媒體代表拒絕對此置評，只說，桑柏格與家人從來沒有授權任何人生產「桑柏格」周邊商品。

(中時 )