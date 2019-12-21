建準慈善基金會21日到台南下營贈送現金、白米、勵志書給弱勢家庭。（台南市下營區公所提供／劉秀芬台南傳真）

吃果子拜樹頭，建準電機工業董事長洪銀樹21日回到故鄉台南下營，舉辦勵志關懷活動，致贈260戶低收弱勢家庭現金、白米及「了凡四訓語解精編」勵志書，鼓勵他們不要失志，積極面對困境，命運會有所改變。

洪銀樹自幼家貧，父親在賣豬肉，一家9口與祖父母共11人同住破屋，身為長子的他經常要去賒米，挨餓是常事，幸好有善心人士扶助。他說，「吃果子拜樹頭」，發願有能力的話要回饋社會。

洪銀樹2007年成立建準慈善基金會，投入社會公益，2011年開始，到各鄉鎮舉辦慈善勵志關懷活動，但他每年一定親自回到故鄉參與活動。

21日洪銀樹與基金會同仁一起到下營區義興堂廣場，發放低收入戶、中低收入戶及單親等弱勢家庭，每戶現金1000元、5公斤白米及「了凡四訓語解精編」勵志書，讓弱勢家庭在歲末年終前感受社會的溫暖與關懷。

基金會不間斷舉辦慈善勵志關懷活動，同時推動「了凡四訓」勵志書的讀書計畫，希望藉由了凡四訓的鼓勵，讓經濟弱勢的民眾，在困境中能秉持正向思考、積極面對的態度，而命運有所改變。

下營區長姜家彬表示，建準基金會之善心善舉，絕對是政府推動各項社會福利工作的好幫手，他也代表受扶助家庭感謝基金會熱心布施義舉。姜家彬說，社會扶助工作需要拋磚引玉，被更多人關心與看見，透過集合眾人的力量，協助弱勢家庭度過生活困境。

(中時 )