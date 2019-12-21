2019年新北好茶冬茶上市，12月21、22日周末在善導寺捷運站旁「希望廣場」舉辦新北好茶消費地展售會；齊聚了新北各路好手的優質茶品，在希望廣場跟大家分享今年優質的冬茶。現場除了多種好茶選擇，也將會販售今年「比賽茶」禮盒，還有各式茶周邊產品，包括茶皂、茶食小點等供民眾挑選，現場販售多項產品送禮自用兩相宜。

吳明機副市長表示，新北市不僅是包種茶發源地，也是最大包種茶產區，產量、品質、技術，皆為全國之冠，至今已連續9屆奪得全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍，出產的好茶品質備受肯定，是名副其實的「冠軍茶鄉」，歡迎消費者多多選購，支持在地農業。在展售會現場，凡來C區、E區及美食區任一新北好茶攤位品茶，即可獲得「精美小茶禮」一份。

農業局表示，新北市共有81家製茶廠取得衛生安全製茶廠評鑑星等，其中獲評為3星級至5星級共有30家，本次整合30家星級茶廠推出「冠軍茶鄉製茶廠地圖」，將「品質、安全、衛生」兼備的新北好茶推廣出去。

此外，新北市持續推動「茶清方案」對比賽茶密集抽檢，冬茶檢驗結果全數合格，大家只要認明「新北好茶」品牌，就是安心、高品質的保證。12月21、22日於善導寺捷運站旁的希望廣場都有新北好茶展售會，歡迎踴躍前往選購。

(中時 )