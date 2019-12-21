2019年台北城市盃青少棒邀請賽今（21）日開打，在新生棒球場有鶴聲與二重的南北對決。二重國中由曾是U12國手的郭書瑋先發，主投4局投出4次三振、無失分，並在1局下敲出2分打點安打帶動氣勢，投打俱佳。

台北城市盃青少棒賽新泰國中捕手奮力阻殺跑者。（台北市棒球協會提供／廖德修台北傳真）

此役二重局局都有得分，第3局再靠郭書瑋、林哲澔、王信傑接連安打攻下7分，終場以10比0提前結束比賽。3打數3安打的郭書瑋表示：「最喜歡的球員是大谷翔平，因為投打都很棒、球速又快，希望未來能成為跟他一樣強的二刀流。」

上屆打進8強的日本大阪隊首戰遇上香港U15代表隊。香港隊在2局出現亂流，大阪隊靠著四壞球及安打串聯攻下7分，其中第1棒山田太成擊出安打後加上對方失誤，連跑4個壘包得分，終場大阪亦以10比0提前結束比賽。

山田太成表示，最喜歡的球員是柳田悠岐，因為柳田攻擊方面很積極。大阪隊在上屆步於8強，山田希望下一場比賽也能拿下勝利，最後並贏得冠軍。

去年城市盃青少棒冠軍韓國京畿道隊首戰碰上去年止於16強的日本松山，京畿道在前2局被松山隊敲出3支安打、失掉4分。不過京畿道在5展開反攻，最終以7比5擊敗松山。

京畿道總教練說，集訓時間比較短，球員還未完全適應環境，接下來幾場比賽的表現會更進入狀況。值得稱讚的是球員今天沒有放棄，最後才能拿下逆轉勝。

台北城市盃青少棒賽，大阪隊山田太成（如圖）拿到香港隊的交換禮物。（台北市棒球協會提供／廖德修台北傳真）

新北新泰與中市中山之戰，新泰國中在第1局就遇到亂流，被敲4支安打、失掉5分；第3局上又被包君瑋、洪奇晸、張星年接連敲安打、再失7分。中山國中全場共敲13支安打，最後以13比4贏球。

雖然新泰輸球，教練辛柏霖表示，球員的實力都不差，只是還在調整階段，前幾局遇到挫折就會緊張，導致失分過多。新泰前幾局雖沒得分，但球員並沒放棄，最後2局追回4分，辛柏霖也給予肯定。

此外，晚間台北市體育局在天成飯店宴請參賽球隊成員，來自台灣、香港、韓國、日本的各支球隊也在交流會中廣泛討論技術、交換心得，希望能吸取其他球隊的優點，其間並穿插精彩的太鼓表演。

(中時 )