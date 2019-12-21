台中市長盧秀燕21日晚上為文心森林公園副燈區點燈後，與民眾一起賞燈，化身導覽員講花燈故事，趣味橫生。（盧金足攝）

2020台灣燈會副展區文心森林公園21日晚上點燈，台中市長盧秀燕（左三）率市府團隊全力拚燈會觀光商機，邀請大家來台中賞燈。（盧金足攝）

「璀璨台中！閃亮台中！」台中市長盧秀燕21日參加中部7縣市首長會議後，邀請與會縣市長官共襄盛舉台中喜事，與中部6縣市首長代表、市府團隊為2020台灣燈會文心森林公園副燈區共同點燈。（盧金足攝）

2020台灣燈會在台中，台中市長盧秀燕21日晚上為燈會副展區文心森林公園點燈，成為全台最早的燈會，燈會三個亮點，從開燈日至元旦每日都會飄下白雪的「光之森林」，水果香氛飄逸空中熱帶水果鳥區域，引進「戽斗星球」等國際IP授權，盧還逗趣模仿戽斗表情，呼應副展區「童趣樂園」主題，賣力行銷燈會。

台灣燈會在台中將創下史上最長燈會65天展期，盧秀燕致詞時，聽到市民期待賞燈的心聲，只以40秒簡短致詞旋風結束儀式，贏得全場熱烈掌聲，宣布台灣燈會「Part 1」即刻啟動，邀請大家欣賞以「童趣樂園」為主題的文心森林公園。

燈區包括生肖遊園地、熱帶叢林、節慶嘉年華、繽紛世界、國際明星會5大燈區，52座燈組「璀璨台中！閃亮台中！」炫亮登場，盧秀燕邀請到台中出席中部7縣市首長會議的縣市長，為台中的燈會盛事共襄盛舉。

盧秀燕與民眾一起賞燈時，經過12生肖燈區時，特別停在「貓」花燈前，分享把貓納入燈區的緣由，她化身導覽員表示，玉皇大帝下令普召天下動物選拔12生肖，消息傳出後，驚動了貓、鼠這對好朋友，貓叮嚀老鼠應選時提醒他。

但不講信義的老鼠卻偷偷起床不辭而別，貓錯過選拔，貓、鼠因此結下梁子，盧秀燕說，「這次特別把貓納入，就是為了讓兩個好朋友和好」。

盧秀燕受訪時指出，副展區3大亮點，從開燈日至元旦期間每日都會飄下白雪的「光之森林」，元旦及接下來兩個周末水果香氛飄逸空中的熱帶水果鳥周邊區域，「戽斗星球」、「熱帶水果鳥」等國際IP授權，扭蛋明星放大成為實體燈組，她並當場模仿戽斗表情，呼應文心森林公園「童趣樂園」主題，讓市民直呼「市長為了拚觀光，好放得開！」

觀光旅遊局長林筱淇指出，副展區展期橫跨耶誕、元旦、農曆新年、元宵、情人節等重要節日，「戽斗星球」、「熱帶水果鳥」等國際IP授權，扭蛋明星放大成為實體燈組，都是民眾打卡熱點。

施工測試過程中，一張張可愛逗趣照片早已引起瘋傳，她歡迎民眾下載台灣燈會APP，相關燈組及服務點位資訊透過GPS定位，喜歡到那裡還可以幫大家安排路徑，非常便利。

(中時 )