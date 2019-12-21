蔡英文總統日前下令要在12月31日通過反滲透法，完成國防最後一塊拼圖。國民黨中央委員連勝文今晚在臉書貼文，全篇以「English Tsai (or ET)」代稱蔡英文，批民進黨一黨獨大，完全不理會民間不同聲音，選前硬幹完全是選舉考量，並示警這部法充斥「戒嚴」色彩，如同麥卡錫主義在台復活。

連勝文說，為何English Tsai (or ET) 可以肆無忌彈的下令，由人民選出的國會，一定要在她指定的日子通過充滿高度爭議的「反滲透法」？就是因為民進黨一黨獨大，可以完全不理會來自民間的不同聲音。他表示，這部充滿了「戒嚴」色彩，如同麥卡錫主義在台灣復活的惡法，不只民間有極大的反彈，就連法界都有眾多反對意見。

連勝文指出，反滲透法完全以政治鬥爭為主旨，定義模糊的政治性法律，一旦通過，所有與兩岸交流沾上一點邊的人，不管是各層級的企業人士，或專業者如律師、醫生或會計師，甚或導遊或旅遊團，就算是老師或學生，都有可能受牽連，以後挾怨報復，濫行檢舉、告發的一定一堆，不曉得多少人要倒霉。

連勝文表示，明明是惡法，也未經過充分討論，ET 只是因假間諜案，抓到機會就順勢提出，而且硬要趕在選前通過，這完全是為了她及民進黨的選情。他說，在澳洲情報機構透過媒體表達，王立強這個自稱共諜的人，根本不具情報價值後，這個法案更欠缺在此時提出的迫切性，而ET 這種氣急敗壞的做法，令人懷疑是否她的選情並不樂觀，完全不像綠媒民調所稱的大幅領先，所以才一定要在選前硬幹！？

連勝文示警，如果民進黨持續一黨獨大，這絶不會是他們最後一次為了自己的利益而硬幹，把民意踐踏在腳下；只要有需要，民進黨是可以無所不用其極的，也絶不會跟你客氣，如果等到你被欺負了，才感到害怕民進黨一黨獨大，那都太遲了。

反觀國民黨，雖然有很多令人恨鐵不成鋼之處，但畢竟還是台灣唯一具有規模，同時也有對抗民進黨經驗的一股重要的制衡力量，呼籲支持者才是真正可以決定不讓民進黨獨大、獨裁的關鍵，所以拜託大家，這一次，一定要發揮這股力量，別再讓自己日後後悔了。

(中時 )