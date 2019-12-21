新北市永和區公所舉辦2019年「新春美饌在永和」活動。（永和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和區公所舉辦2019年「新春美饌在永和」活動，現場由永和區在地店家展示各種料好實在又美味的特色年菜及伴手禮，並開放現場品嚐試吃，更有許多當日限定的預購優惠提供參與民眾，讓你逢年過節免煩惱。

活動現烤日式剪刀雞蛋糕讓民眾免費品嘗，永和區中興街店家提供免費韓國傳統服飾試穿，及備有精美拍照背板讓民眾合影留念，在歡樂的年節時刻之外還能享受異國氛圍。除此之外，活動現場設置童趣遊戲區提供民眾小試身手，參與者可獲得精美禮品。

永和區長胡合鎔表示，本活動從2013年起，今年邁入第7年，今年本所仍為大家蒐集永和特色美食及伴手禮等優質商品，讓每個送禮者都能送禮送到心坎裡，更創造永和在地優質特色美食及伴手禮的商機。

表演活動有在地社團帶來的佛朗明哥舞、原住民傳統舞蹈及智光商工的儀隊、熱舞表演，表演熱情洋溢活力四射，錯過現場活動的朋友也不用擔心，活動提供許多DM限定優惠，欲選購者請至永和區公所網站http://www.yonghe.ntpc.gov.tw/查詢。

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