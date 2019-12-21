21日在北京一場研討會上，台灣學者張亞中表示，台灣要的是尊重，兩岸是兄弟關係，結果遭解放軍退役中將王洪光高分貝反嗆「什麼兄弟？台灣根本沒拿大陸當家人」，雙方你來我往，砲火四射。圖為張亞中。（圖片由主辦單位提供）

中共黨的十九大四中全會提到，要用「和平統一、一國兩制」解決台灣問題，但是大陸民間不乏鼓吹武統的鷹派人士。21日在一場研討會上，台灣學者張亞中表示，台灣要的是尊重，兩岸是兄弟關係，結果立刻遭解放軍退役中將王洪光高分貝反嗆「什麼兄弟？台灣根本沒拿大陸當家人」，雙方你來我往，砲火四射，解放軍少將羅援連忙居間示意雙方冷靜。

中共黨報《人民日報》集團旗下的《環球時報》，21日在北京舉行2020年年會，第二場座談主題是「兩岸大勢：2020統一關鍵節點？」在在第二輪發言時，王洪光一開始就殺氣騰騰的說，大陸若對台灣發起攻擊，分分鐘就可拿下無長住居民的東引島、遠在南海的東沙群島和台灣海峽中的澎湖列島，對台灣產生震懾作用。語畢台下的大陸聽眾一陣歡呼聲和掌聲。

台大政治系教授張亞中發言時指出，大陸和香港是父子關係，1997年到了不得不統一，用「一國兩制」解決香港問題。「但是台灣和大陸是兄弟關係，況且台灣比大陸年長38歲，某種程度上，台灣是兄，大陸是弟。而且台灣這個哥哥對弟弟也不錯，1989年之後，不少台商登陸投資，協助大陸經濟發展。」

「要解決兩岸問題，武力統一是最簡單粗暴的方式，和平統一才真正考驗兩岸的智慧」，張亞中調侃，「剛剛王將軍的談話，如果在台灣的電視新聞播出來，蔡英文的民調馬上又多好幾個百分點！」

「台灣雖然體量比大陸小很多，但需要的是尊重」，張亞中認為，「第一步應先結束兩岸敵對狀態，但現在習近平總書記一下子就跳到統一後的『一國兩制台灣模式』，一國自然不會是中華民國，兩制更無關制度，而是指彼此的位階是中央對地方，不管是台灣人或任何一個政黨都難以接受。」

張亞中直言，這場座談會當中，許多大陸學者或專家的發言充滿肅殺之氣，對促進兩岸關係沒有好處，他建議，大陸可以先提出統一前兩岸的政治關係，「如果從兄弟關係的概念出發，延伸出法律、政治上的關係，台灣民眾的心是肉做的，當他知道雙方相互尊重，經濟上又相互往來，自然可以做到習近平總書記說的心靈契合。」

不過，王洪光立刻高分貝怒嗆，「大陸人稱台灣人為同胞，台灣人卻叫大陸人為陸客！現在80％的台灣青年對大陸人已經沒有同胞感。誰是朋友、誰是敵人，革命的首要問題不可以含糊，現在已經不是什麼兄弟了！」

張亞中表示，「蔡英文操弄政治認同，大家不要掉進她的陷阱。大家常用北風與太陽來比喻兩岸關係，但是太陽的溫暖，不光只是讓利、物質條件...」此時王洪光插話，「改革開放之後大陸給台灣的溫暖幾十年了....」

張亞中此時有些動怒，「我很嚴肅的跟你講，大陸說26條是惠台政策，台灣說是利中政策，台灣多少人到大陸發展？多少資金前進大陸？」此時王洪光又無厘頭的高聲反嗆，「一中政策沒有錯！我們沒有說一中是中華民國，也沒說一中是中華人民共和國，我們說的是中國！」

張亞中無奈解釋，「我說的是利中政策，這麼多台灣人到大陸，其實也是幫助大陸發展，大陸不要老說是幫助台灣。大陸是唯物論，完全從經濟角度思考，經濟當然重要，但更重要的是心靈，你對別人的好，要讓對方感受到。」

張亞中說，「大陸一直強調統一或一國兩制，讓我們這些人的發言空間變小了，北京現在要思考，為什麼台灣現在只有台獨派、獨台派和被統一派，為什麼像我這種共建統一的聲音，音量愈來愈減弱？」

「大陸必須給台灣支持兩岸統一的人，更有利的論述空間」，張亞中指出，「如果任何討論，都是以武統論結束，或是類似從8月1日開始，自由行說停就停，影響到台灣200萬家庭的生計，台灣民眾怎麼會相信大陸的善意呢？」

王洪光反駁，「台灣旅遊業者一個月前才公開挺蔡英文！」張亞中解釋，「90％的台灣觀光業者，都是靠大陸觀光客維持生活的，他們最支持兩岸和平發展，但現在他們受到很大的傷害。」王洪光不解反問，「他們受到什麼傷害？就因為不允許自由行嗎？」張亞中無奈解釋，「欸！大陸觀光客不來，夜市生意不好....」王洪光又說，「如果這樣就算傷害....」

此時坐在兩人中間的羅援中國戰略文化促進會常務副會長兼秘書長羅援，向左右伸出雙臂、手掌上下擺動做鳥兒飛行姿態，示意兩人冷靜。

不過，在座的羅援和前國台辦副主任、也是自軍中退役的王在希，並不賣王洪光面子，紛紛支持張亞中的論點。王在希甚至說，如果連大陸都不支持統派的張亞中，要如何爭取台灣民心？「共產黨就是靠做群眾工作起家的，如果做不好工作，應該檢討大陸自己對台政策的方式和思路。」

(中時 )