莫文蔚近日進行絕色世界巡迴演唱會，今日於上海場邀請吳青峰擔任嘉賓，合唱〈看看〉、〈無與倫比的美麗〉，吳青峰更自製影片，自爆和莫文蔚第一次同框，不是今晚絕色上海演唱會，也不是2008的陪我歌唱香港演唱會，而是1998年莫文蔚首次個人演唱會在台北市大安森林公園，更罕見貼出21年前青澀模樣「黑歷史」。

影片當中可見莫文蔚在台上演唱，一一跟台下歌迷握手，吳青峰和一群朋友在台下宛如瘋狂歌迷，不斷爆衝往前奮力推擠，就為了要握到莫文蔚的手，影片po出後有網友翻出莫文蔚《我要說》專輯封面，印有當時演唱會和粉絲握手照片，更抖出「吳青峰也是第一次登上唱片封底」。

莫文蔚《我要說》專輯封面，印有當時演唱會和粉絲握手照片。（翻攝網路）

吳青峰除了在臉書上感謝莫文蔚邀請擔任嘉賓，更笑說「沒看過嘉賓出席還自己做影片的吧」，更提到深愛莫文蔚多年，為了要能站到搖滾區第一排，是很早去排隊，也不惜自曝黑歷史來證明，直呼「好害羞」。

(中時 )