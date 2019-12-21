韓國瑜日前支持波特王，主張「政治歸政治，經濟歸經濟」，民進黨人士認為，「政治歸政治，經濟歸經濟」是一個不存在的東西。但網友翻出，2013年綠營人士也曾經表示，「政治歸政治，經濟歸經濟！」
蔡英文總統日前與YouTuber波特王合作拍片，波特王臉書說，擁有100多萬粉絲的微博帳號被擅改密碼，這筆錢不賺也罷。
韓國瑜15日晚間與高雄市副市長李四川在臉書直播時表示，「政治歸政治，經濟歸經濟」，如果波特王因為採訪蔡總統，而使經濟受到損失，他要呼籲大陸廠商千萬不要這樣做。
不過，根據中央社報導，民進黨副秘書長林飛帆16日說，在中國「政治歸政治，經濟歸經濟」是一個不存在的東西。
但PTT網友翻出2013年7月11日媒體報導，陽信銀行旗下的陽信融資租賃公司當天在上海揭幕，當時綠營人士受訪也表示，「政治歸政治，經濟歸經濟！」
網友留言笑稱，「這個時候就是政治歸政治，經濟歸經濟」、「顏色對了」、「只有ddp能夠合理進軍大陸，懂？」「網軍快出來護駕！」「難怪不敢喊台獨惹！」
文章來源：PTT
(中時電子報)
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