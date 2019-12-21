民進黨新北市雙和區立委3號候選人蔡沐霖今（21日）晚邀請民進黨主席卓榮泰造訪永和，參與一場「永和社區樂活之旅」。（蔡沐霖競選總部提供／葉書宏新北傳真）

民進黨新北市雙和區立委3號候選人蔡沐霖今（21日）晚邀請民進黨主席卓榮泰造訪永和，參與一場「永和社區樂活之旅」。（蔡沐霖競選總部提供／葉書宏新北傳真）

民進黨新北市雙和區立委3號候選人蔡沐霖今（21日）晚邀請民進黨主席卓榮泰造訪永和，參與一場「永和社區樂活之旅」。（蔡沐霖競選總部提供／葉書宏新北傳真）

民進黨新北市雙和區立委3號候選人蔡沐霖今（21日）晚邀請民進黨主席卓榮泰造訪永和，參與一場「永和社區樂活之旅」。兩人在永和「樂活共生實驗基地」欣賞在地小朋友樂團「超愛彈樂團」以及蔡沐霖競選團隊自組的「好霖居樂團」表演。隨後與在地青年共餐、深入對談，體驗永和最純粹的「樂活精神」，大談在青年創生及在地發展議題。

蔡沐霖身為「好霖居樂團」主唱，在「樂活共生實驗基地」表演了滅火器的《晚安台灣》，期許永和跟台灣的未來能夠更好。蔡沐霖會後表示，未來希望以立委身分，極力爭取文化部的社區營造相關計畫，持續發展社區美好生活願景，使這個基地成為地方創生及社區營造亮點。

卓榮泰表示，欣賞在地樂團演出，親身了解在地民眾努力爭取社區共生空間的過程，讓他非常感動。卓榮泰說，永和是人文薈萃的好地方，很有潛力成為雙北明日之星，期許蔡沐霖未來當選立委，成為中央跟永和的橋樑，修改中央法規並協調地方，讓樂活共生的觀念能夠深植，實現「花園城市」理想。

蔡沐霖表示，「好霖居樂團」選在永和「樂活共生實驗基地」再度登場演出，就是身體力行支持社區營造與在地創生的最好證明。蔡沐霖說，改善永和老屋、都市規劃問題是當務之急，希望藉由像他這樣的年輕候選人投入選戰，讓數十年缺乏改變的永和擁有求新求變的原動力。

欣賞完演出後，蔡沐霖與卓榮泰一同來到永和在地餐廳「喬元小館」，與永和青年代表共餐，大談在地及青年議題。蔡沐霖說，永和的教育水準非常高，應該享有高水準的文化環境，未來當選立委後，一定全心投入永和在地文創及社區改造，尤其是喚起在地人士與社區民眾的凝聚力，讓永和重新成為永和人的永和。

(中時 )