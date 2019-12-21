在21日以89比76輕取台銀之後，台銀拿下開季5連勝，更誇張的是，他們這5場比賽都贏對方兩位數以上，場均勝分高達13.4分，確實展現本季超強的爭冠氣勢，台啤總教練周俊三賽後表示，「我們最大的優勢就是擁有塞瑟夫！」

「畢竟塞瑟夫都在台灣打了1季，相當熟悉SBL打法，加上巴克利融入我們速度很快，」周俊三說，「更重要的是，我們季前訓練強度很強，年輕球員也逐漸有所成長，整體戰力還算相當平均，甚至球員體能調整狀況也做得很好。」

周俊三強調，目前球隊整體分享球的方面做得非常好，如此一來，打球就不用那麼辛苦，只要場上球員樂意分享，更努力奔跑、做好彼此溝通，「所以我今晚在場邊就不斷大聲提醒周伯勳做好彼此之間的溝通，後來他也好好做到了。」

21日貢獻11分、5助攻與5籃板的周伯勳，下半場也充分做到周俊三的叮嚀，簡直是用壓過現場音樂的聲音，持續提醒隊友注意走位與卡位，「我必須喊得更大聲一點，因為對方啦啦隊發出的聲音很吵，我必須要用那種音量才可以。」

周俊三也沒忘記趁機「教育」一下這名愛將，「我知道伯勳後來有認真做到我的吩咐，畢竟他『曾經』也是亞洲籃壇點名的年輕好手之一，儘管外界對他的表現相當兩極化，但我一直希望他可以打得更有耐心，且在場上願意跟隊友溝通。」

台銀雖在末節大幅落後，整個板凳席仍因今年選秀菜鳥「醫生」劉人豪在場上的拚命表現而情緒高漲，台銀總教練陳國維除了肯定球員拚到底的韌性，更無奈表示，「我對這場比賽裁判尺度無法接受，或許我應該要用更激烈方式抗爭才對。」

台銀總教練陳國維不滿裁判尺度，憤而跟場邊技術委員大聲抗議。(中華籃協提供/黃及人台北報導)

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