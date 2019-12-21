隨著無人駕駛技術發展，台北市擬在深夜時段推出無人巴士取代公車，計畫已送經濟部審查，北市交通局長陳學台表示，審查通過後，擬定在全線公車專用道做測試，最快明年第二季開放民眾於凌晨免費搭乘，目標希望讓無人巴士成為夜間的替代性交通工具。

無人電動巴士已經在新加坡、澳洲、法國里昂與瑞士等地上路載客，國外大多運用在工業區、機場停車場到航廈之間，或主題樂園、大學校園和醫院，每天固定的短程路線，由於一般司機駕駛可能會不耐煩，相當適合無人車。

陳學台指出，前年測試在封閉信義路一小段公車專用道，因沒有號誌少了紅綠燈測試，這次計畫多了號誌與紅綠燈測試，並在全線公車專用道從景福路到基隆路做巡迴夜間測試，選在公車專用道做測試是因為不用變換車道，只需要辨別紅路燈，站位也固定，相對無人巴士較容易上路。

陳學台表示，計畫目前正送經濟部審查階段，而未來測試會在公車收班的夜間之後，並花費幾個月的時間，穩定後才能讓乘客搭乘，最終目標希望讓無人巴士成為離峰時段的替代性交通工具，可替代深夜收班的公車或捷運等大眾運輸。

交工處強調，這是創新實驗，何時測試要看審查進度，經濟部尚在書面審查階段，未進入實質開會，但按照規畫期程，明年度會進入民眾試乘。此外，雖然列車是採無人駕駛系統，依照現行法規，還是安排了人員在車廂裡待命，隨時可以處理臨時狀況，而台灣自駕已有兩個測試成功案例，為台中麗寶樂園與桃園農博。

(中時 )