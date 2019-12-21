罷韓、挺韓大遊行今天參與人數均達30萬人以上，最後平和落幕，沒有發生衝突意外。高雄市警察局表示，雙方展現民主風範合於各界期待，希望未來在高市辦理的一切活動都依循警方指揮及疏導，讓來高雄的朋友歡樂表達意見。

據《中央社》報導，高市警察局於2場大遊行落幕後發布新聞表示，Wecare高雄、「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」活動均在和平理性的氛圍下圓滿落幕，雙方參與活動的民眾都展現高度民主素養，整體而言都在歡愉的氣氛下圓滿落幕。

高市警察局指出，這次因參與活動人數相當多及立場迥異，警方絲毫不敢大意，高市府及內政部警政署都相當重視這2場活動，也分別於警局開設指揮所及應變中心，除整合市府各局處資源全力協助警方做好維安工作，警政署也調集北、中、南約1200名警力支援市警局，共約3200名警力。

高市警察局表示，高市副市長李四川及警政署長陳家欽都親自坐鎮指揮，全力防止可能發生的衝突及危害，高雄地檢署及橋頭地檢署也派出多名檢察官指揮，支持警局嚴正執法決心。

高市警察局也表示，雙方活動主辦單位對於參與活動民眾的安全也都相當重視，除多次呼籲保持和平理性及互相尊重外，也對於警方協調的安全事項相當配合，尤其是空拍機的管理、管制措施，雖然仍有零星的民眾使用空拍機，但都在警方勸導後即時降落。

高市警察局希望未來在高市辦理的一切活動，都依循警方的指揮及疏導，讓任何來高雄的朋友歡樂表達意見。

(中時電子報)