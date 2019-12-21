彭啟明在《天氣風險 WeatherRisk》表示，儘管北部還有些綿綿細雨，但整體來說周末天氣趨於穩定，入夜後到周一東北風增強，周二、周三緩和後，到了周四東北風再度增強，周五白天高溫將會掉4度。
彭啟明提醒，關島南方的熱低壓未來恐會成為29號颱風，雖然目前離台灣還很遠，但也要留意日後颱風經過菲律賓時，會不會為台灣帶來水氣，但目前路徑變化還很大，必須持續觀察。
中央氣象局在臉書指出，22日受東北風增強影響，北台灣高約略降至22度，為偏濕涼的天氣，中南部及花東地區溫度較高，高溫可達28度，但也因此日夜溫差較大。降雨部分，北部與東半部地區處在迎風面，有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。
空氣品質部分，環保署預報指出，高屏地區為較差的「橘色提醒」等級；北部、宜蘭與花東則為良好等級；中部、雲嘉南地區為「普通」等級。
(中時電子報)
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