中共總書記習近平在為期三天的訪問澳門行程中，檢閱了解放軍駐澳門部隊。根據央視國防軍事頻道披露的畫面顯示，駐澳門部隊已換裝，引發關注。另據《北京青年報》旗下微信公眾號「政知見」介紹，這次也是駐澳門部隊第一次被編組為防暴、反恐等方隊接受國家主席檢閱。

香港01報導，習近平20日視察駐澳門部隊，央視的國防軍事頻道顯示，駐澳門部隊部分士兵已完成換裝，具體包括在中國國慶閲兵中首次公開的「星空迷彩」和下一代單兵作戰系統。對於「星空迷彩」何時裝備解放軍，國防部發言人吳謙曾在10月31日回應，為適應改革要求，滿足部隊戰備訓練需要，解放軍以07式迷彩服為基礎，對服裝顏色、樣式、面料和標誌服飾等進行優化完善，研製新式迷彩服，並在國慶閲兵中亮相。下一步將按計劃陸續配發全軍部隊。

從軍方的公開報導顯示，解放軍駐澳門部隊很可能是首批換裝新式迷彩服以及單兵作戰系統的部隊。這與中國研製的95式自動步槍首次公開於1997年解放軍駐港部隊有異曲同工之妙。

「政知見」整理了數個檢閱細節。細節一，這是習近平首次檢閱駐澳門部隊，習2014年曾到澳門出席慶祝澳門回歸祖國15周年慶典活動，當時他視察了解放軍駐澳門部隊，但未有檢閱儀式。細節二，時任國家主席胡錦濤曾在2004年和2009年兩次檢閱過駐澳門部隊，都在駐澳門部隊的氹仔軍營，習近平這次的檢閱地點是在新口岸營區。前兩次檢閱都在室外，這次是在室內。

第三個細節，習近平當日依次檢閱了儀仗方隊、防衛作戰方隊、防暴行動方隊、反恐行動方隊、應急救援方隊。在過往的公開報導中，只在2009年提及接受胡錦濤檢閱的駐澳門部隊被編組為儀仗方隊、步兵方隊、裝備方隊。因此，今年的檢閱還是駐澳門部隊第一次被編組為防暴、反恐等方隊接受國家主席檢閱。而且畫面中還能看到駐澳門部隊的女兵受閱。

細節四，在今年10月舉行的中共國慶閱兵式中，增設一個新儀式，習近平驅車來到黨旗、國旗、軍旗三面旗幟前停車肅立，向旗幟行注目禮，這次檢閱駐澳門部隊也有類似環節。

第五個細節，在檢閱的背景音樂停止之後，所有受閱官兵齊聲高呼數遍「聽黨指揮 能打勝仗 作風優良」。據悉，2017年在朱日和閱兵和2019年國慶閱兵式中都有此環節。

(中時 )