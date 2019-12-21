國民黨台中市立委第五選區候選人沈智慧（圖左）21日至北屯區水湳、北屯市場掃街拜票時，有支持者見到沈智慧團隊手持「禮義廉恥掛回校園」舉牌，表示認同與支持。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

前行政院長游錫堃 （左2）站台助講，現場吸引數百位支持者到場觀賞。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

國民黨台中市立委第五選區候選人沈智慧21日至北屯區水湳、北屯市場掃街拜票時，提到當年參與推動「國軍老舊眷村改建」計畫，如今老眷村改建為大樓住宅成果，大讚都市發展往前邁出1大步；民進黨立委候選人莊競程競選總部，舉行「台灣群星會」造勢晚會，邀請本土歌手輪番演唱，吸引近千人到場觀賞。

民進黨台中市立委第五選區候選人莊競程競選總部，21日在北區綠園道舉行「台灣群星會」造勢晚會，邀請台灣本土名歌手施文彬、陳隨意、陳淑萍及潘芳烈樂團到場演唱，同時也請到交通部長林佳龍、前行政院長游錫堃以及不分區立委范雲站台助講，現場吸引數百位支持者到場觀賞。

林佳龍表示，他擔任台中市長任內，推動很多建設，包括1號國道連接74號道路等，台中市即將舉辦的台灣燈會，交通部也給予許多的協助，所以雖然他現在沒有在台中，也可為台中做事。游錫堃說，台灣的民主自由，是民進黨前輩所爭取而來，所以總統一定要選維護台灣民主自由的蔡英文總統，立委選年輕專業的莊競程，政黨票投給民進黨。

莊競程說，2025年台灣將進入超高齡社會，他的專業把預防醫學導入、長照再升級，提倡預防醫學可降低健保支出，減輕家人負擔；另爭取自行照顧育兒津貼從現行2500元提高至6000元，放寬減稅標準，讓更多年輕人受惠，年輕父母敢生養得起。

沈智慧表示，當初推動「國軍老舊眷村改建」計畫，每周跑遍大、小眷村，請國防部官員和眷戶面對面說明改建前後如何保障眷戶權益，所以在當地有許多老朋友，大家對她很熟悉，沈智慧走遍大街小巷跟支持者握手、合照。

沈智慧拜託支持者，將3張選票投給藍營，總統選韓國瑜、立委投給沈智慧、政黨票9號國民黨，讓韓國瑜帶領執政、立法院過半；有支持者見到沈智慧團隊手持「禮義廉恥掛回校園」舉牌，鼓掌加油，表示認同與支持，高呼：「沈智慧、韓國瑜當選，台灣才有救」。

(中時 )