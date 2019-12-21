北市天津街一處民宅，21日晚間22時許傳出火警，火舌自4樓窗戶竄出，消防局獲報後立即趕到現場撲救，火勢雖在13分鐘後撲滅，但消防人員在4樓發現一名男子已失去呼吸心跳，經現場急救後目前已送往馬偕醫院搶救中。

(中時 )