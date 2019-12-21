北市天津街火警 1男子命危送醫 22:542019/12/21 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市天津街一處民宅，晚間傳出火警，一名男子無呼吸心跳送醫急救中。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市天津街一處民宅，21日晚間22時許傳出火警，火舌自4樓窗戶竄出，消防局獲報後立即趕到現場撲救，火勢雖在13分鐘後撲滅，但消防人員在4樓發現一名男子已失去呼吸心跳，經現場急救後目前已送往馬偕醫院搶救中。 (中時 ) #火警 #男子 #命危 #送醫 #現場 #北市 #天津街 也許您會感興趣 推薦閱讀 暴力要脅街友當人頭 蘆洲女大亨詐800萬 14:392019/12/17 社會 台南市清晨火燒車 發現1具焦屍 09:332019/12/18 社會 2臨時工清溫泉井身亡 雇主要負責任 11:562019/12/18 社會 柳淑芳再度抽籤脫衣秀 強調「裡面有穿」 11:422019/12/18 政治 合作破局變AV男優 日單車好手怒控臺商 17:182019/12/18 社會 高雄民宅火警 男子疑久病輕生成焦屍 22:012019/12/18 社會 兒聞怪味臉發黑 送醫竟揭老爸秘密 08:272019/12/19 生活 老公舊愛恐嚇 班鐵翔妻驚傳服藥輕生送醫急救 09:152019/12/19 娛樂 自小客衝撞新市火車站 駕駛重傷送醫 12:262019/12/19 社會 後龍鎮民宅火警無人傷亡 16:202019/12/19 社會 社會熱門新聞 女醉臥電梯被撿屍下身全裸 渣男：我也喝掛沒印象 - 社會 1次不滿足！男乳液抹屍「加熱」再姦 變態手法曝光 - 社會 女大生邀男友入香閨 壞了一撮羞羞毛 - 社會 「羶男性女」超大膽 佛寺內上演「陰陽交合」網瘋傳 - 社會 人妻「半套」抵換吸毒 安蟲性起硬吃「全餐」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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