台中拚經濟，不僅推動工商業發展，也要維護空氣品質，全面發展低碳交通觀光，提升自行車道品質，整修可遠眺台中市壯麗景致的鐵砧山雕塑公園，建置自行車道智慧APP，客製專屬旅遊路線，發展自行車道觀光。

台中市長盧秀燕表示，台中市休閒型自行車道共65條，長度約600多公里，市府預計規畫都會、海線、綠蔭、親山、河岸等五大主題路網，整修新建自行車道設施，其中大安濱海自行車堤頂專用道、潭雅神綠園道動線改善完工，將每5至8公里擴建一座自行車驛站，提供廁所、維修補給站等友善設施，並建置自行車道智慧APP，客製專屬旅遊路線，全面發展自行車道觀光。

觀旅局長林筱淇表示，自行車路網遍布山、海、屯、都，各具特色，曾獲「全國十大經典自行車道」美名的東豐及后豐鐵馬道，是國內首創由舊鐵道改建而成的自行車專用道，全長18公里，結合鐵道特色的綠能旅遊動線，受到各地遊客的喜愛，去年造訪遊客逾千萬人次。

有「台中陽明山」美譽的大坑，10號步道因靠近市區且與9號及9-1號步道互相聯通，形成環狀登山網絡，為極受歡迎的登山路線，但部分棧道老舊及毀損，觀光旅遊局整修完工並開放通行。

林筱淇表示，10號步道全長約1200公尺，沿途綠意盎然，屬於休閒級步道，非常適合市民前往遊憩，此外，新建大安濱海自行車堤頂專用道完工，臨海路自行車道鋪面修繕也完成；潭雅神綠園道騎乘動線改善及人車分道等完工，預計東豐、后豐自行車道增設廁所也將順利完工，提供騎士更貼心的休憩服務。

鐵砧山步道及草坪重鋪、新建勾月表演場並彩繪太陽之門廣場，讓公園重燃新生命，每逢假日都吸引大批遊客，期盼公園能成為海線觀光亮點，帶動觀光經濟。

林筱淇指出，清水以高美溼地的招潮蟹及木棧道突顯世界美景；大安濱海樂園海景祕境「大安濱海露營區」，最搶眼的奇幻積木風格貨櫃屋營位，吸引民眾的創意拼砌大型彩色積木，直呼露營區「非常夢幻！」民眾來趟親子文化之旅，暢遊海線，品嘗在地美食，欣賞台中市秀麗風景。

(中時 )