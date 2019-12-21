王晶宣布開拍新《倚天屠龍記》電影。(取自王晶微博)

王晶1993年找來李連杰、張敏、邱淑貞拍攝電影《倚天屠龍記之魔教教主》，時隔多年仍讓影迷津津樂道，心心念念何時會有續集。事隔26年，影迷終於圓夢了，王晶今(21日)突然在微博宣布將開拍新《倚天屠龍記》電影，喊話：「張無忌終於去大都找趙敏了。 」

由張敏所飾演的趙敏當年在《倚天屠龍記之魔教教主》最後一幕對李連杰飾演的張無忌說：「要救六大派，來大都找我吧。」一句話為續集留下伏筆。據悉，其實原定該片真的要拍續集，但因票房評價不好，導致續集拍攝取消，張無忌亦永無到大都找張敏之日。

想不到事隔20多年，王晶突然在微博宣布「我要拍新的倚天屠龍記電影了。張無忌終於去大都找趙敏了。」短短兩句話轟動微博，引爆陸網友興奮留言「李連傑還能演嗎？等了二十多年」、「當年電影結尾趙敏那回頭一眸記憶猶新，支持王導，王導加油」、「我的戰鬥力只有6000，這小子起碼10000以上」、「大都等你。一等20年」。

(中時電子報)