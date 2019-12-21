挺韓、罷韓大遊行今天拚場，綠媒電視台空拍出現一條超長的巨大布幕，學者包正豪直指，巨大布幕底下，基本上是空的；反觀挺韓隊伍擠滿街道，則「證實」了韓用蓋牌拒絕「假民調」的策略成功。

淡江大學全球發展學院院長包正豪在臉書指出，第一眼看到的感覺是：「很會」、很吸睛。如果每家電視台都拍這樣的畫面，韓國瑜的「蓋牌」策略就玩完了，因為會傳達一個「罷韓」聲勢高漲，韓民調低是「真的」這樣的訊息。

包正豪點出，其他電視台拍到的巨大布幕底下，基本是空的，所以這個「壯闊布幕」，反襯今天挺韓隊伍擠滿街道，也「證實」韓國瑜用蓋牌去拒絕「假民調」的策略成功，因在民進黨相對容易動員的雲嘉南高屏辦遊行，竟還輸給韓國瑜，可見是「假民調」。從這角度來看，罷韓遊行不辦，還能各說各話，但拚場的結果，反而會變成罷韓幫挺韓，果然是藍綠共識。

不過，包正豪也表示，他其實不覺得是假民調，比較像是藍營選民隱藏不表態，只是民調機構沒有去測量到這個效應。但這個真的很難做，他曾和學術界友人嘗試測量，卻受限調查規模，沒能成功。就看有沒有人願意贊助調查經費，讓他們用長問卷並做大樣本的調查。

有網友不解：「布條底下當然是空的。有誰會在底下走嗎？（黑人問號？)」包正豪回說：「對啊！所以我說的是『布幕底下是空的』的政治傳播效果。」該網友：「歹勢，我錯了。」

(中時電子報)