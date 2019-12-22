台股即將向12682點歷史新高推進，具有全球競爭力、獲利佳且高總市值的個股從台積電、聯發科開始脫穎而出；只要全球ETF資金未減，這些各地股市領頭羊的優質股可望持續推升，相關供應鏈個股也有機會雨露均霑。

台股本周突破一萬兩千點近三十年來新高，下道關卡就是一九九○年創下的一二六八二點歷史高點，外資今年下半年先賣後大買，推升台股股價。而台股今年累計漲幅接近過二五％，逐漸追上美股，居全球前段班。再者若觀看以大型權值股為主的台灣五○，去年底收盤為七五．五元，如今已來到九八．一五元附近，若加上今年除息○．七元，等於高點接近九九元，以此計算今年上漲三○．九二％，較台灣上市指數還多，若再扣除景氣不佳的台塑四寶，實際上電子股拉抬台灣五○的漲幅更大，幾乎跟美國Nasdaq漲幅相近，也就是出現大型權值股漲幅超過中型權值股現象。

大象也會狂奔！

美國聯準會今年降息兩次，雖說日前宣布貨幣政策按兵不動，並暗示在經濟穩健的情況下，二○二○年整年將維持不動，在大選之年保持觀望。歐洲央行也表示注資市場資金不會再擴大。但是新興市場巴西以及日本依然持續降息或擴大資金寬鬆，一般預期經濟面臨嚴峻調整的中國，明年經濟成長率可能難保六，創改革開放以來最低，降息救經濟可能性大。且聯準會對經濟及利率看法是浮動的，現在說利率按兵不動未必就代表明年不會降息，只要一不如預期、股市下跌，聯準會隨時可能調轉槍口。大致上預期明年全球國家地區降息次數不亞於今年。大多數國家目前利率趨近於零或負利率（尤其日本及歐洲國家如德國、丹麥等），明年資金不一定進一步寬鬆但也不至於緊縮，也就是說市場錢依然多，負利率資金至少都還將超過十一兆美元。

而近幾年全球流行將資金注入ＥＴＦ，規模日漸擴大，各類型ＥＴＦ目不暇給，ＥＴＦ基金大多是以參考全球各行業總市值高、具競爭力加上有配息公司為主要投資標的。以全球資金面來看，明年這股趨勢還是跑不掉。

以全球總市值公司來看，第一名是剛上市的沙美石油，但它是近期才掛牌，參考性仍須觀察。倒是前十名公司，包括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、臉書以及半導體相關的Nvidia、AMD、Skyworks、AMAT、科磊、英特爾等，今年漲幅都很大，至少都跑贏標普、費半指數的二七％及五八％。其中又以總市值原來居冠的蘋果漲幅最為可觀，去年底收盤價為一五七．七四美元，一度跌到令第二大股東巴菲特的波克夏套牢，以本周歷史新高二七九．八六美元來看，今年漲幅高達七七．六％，大象也會狂奔！

而另一家大股東是全球首富比爾蓋茲的微軟，今年累計漲幅也超過五三％，這兩家排名全總市值第二及第三的公司，都突破一兆美元，至一．一五兆美元之上。連帶也使得有手機安卓系統及Youtube的谷歌，今年股價也上漲超過三三％，高於標普及Nasdaq漲幅；有ＩＧ的臉書今年最高漲幅也有四八％；中國的阿里巴巴漲幅也有近五成；另一方面是金融股包括摩根大通、美國銀行以及信用卡雙雄Visa、Mastercard，平均漲幅都有四成左右。而鄰近的韓國三星漲幅則達四一％。這些漲幅跑贏大盤的公司，基本上都是產業領導者或具有競爭力公司。此外，產業領導者還需公司營運積極，最明顯是英特爾今年漲幅只有二四％，不到費半指數漲幅一半；該公司ＣＰＵ市占率被ＡＭＤ（主要有台積電奧援）逼近，結果ＡＭＤ今年漲幅高達一二五％，而ＡＭＤ在ＧＰＵ方面也追擊Nvidia，Nvidia今年漲幅六八％雖贏費半，都漲幅也大約只有ＡＭＤ一半。

向台積電靠攏就沾光

所以看今年美股漲升內容的確是大不同，最風光的是科技及銀行業的領頭羊。而過去非常搶鋒頭、總市值超過十億美元的獨角獸，如Uber、Lyft、企業通訊軟體Slack、圖片社群平台Pinterest等矽谷知名獨角獸，都在今年掛牌上市，惟股價幾乎都是破發，增添資金向獲利穩健的高總市值公司靠攏。

台股部分也相當類似，台積電今年在晶圓代工高階製程幾乎通吃，若包含權息，漲幅超過五八％，與費半指數相近，台積電是超重量級個股，總市值從五．八兆台幣，上漲至八．八兆台幣，不僅超過英特爾也超過三星，居亞洲科技股最大總市值股，連美國最新F-35戰機代工晶片都有台積電影子，甚至傳出中國對準台灣飛彈也有台積電代工晶片；美國也邀請台積電到美國設廠，而手機向５Ｇ推進，不管是蘋果或是華為都需要台積電作為後勤補給，戰略地位重要，總市值已推升至全球第二○名。

尤其晶圓代工高階製程從十二至七奈米，若是仰賴台積電者，業績及股價表現都很好，最好例子就是Nvidia一度轉單給三星，結果良率不佳，競爭上就輸給ＡＭＤ；英特爾靠自己的晶圓代工技術，但只推進到十奈米附近，結果供不應求，市場轉而採取ＡＭＤ晶片，造成ＡＭＤ股價大漲；通訊晶片的高通同樣也下單給三星，結果最後還是得再回頭找台積電，高通今年漲幅六七％左右，其中還是包括蘋果給的權利金挹注獲利推升股價，但是最先推出５Ｇ晶片的聯發科，今年股價漲幅超過一倍。

由此可看出向台積電靠攏的廠商，有技術、產能奧援，往往產品推出較競爭者快，股價也大漲，也可看出台積電威力。明年不管是５Ｇ或是ＡＩ、ＰＣ晶片等需求可望強勁，隨著台積電五奈米將領先量產，誰能提前搶到台積電產能可能就是贏家，這點也令外資屢屢調升台積電明年獲利及目標價。未來台積電總市值可能進一步向十兆台幣或三千三百億美元挑戰，躋身全球第十四名總市值企業。

台泥、亞泥漲幅可觀

總市值夠大且業績看好加上有配息，如此更容易吸引ＥＴＦ資金注意。台灣除台積電（護國神山）外，可能就是總市值第五名的聯發科，聯發科從２Ｇ時代橫掃市場後，３Ｇ、４Ｇ表現都不好，是市場跟隨者。但在５Ｇ晶片市場爭奪戰中，已領先推出第一顆晶片、明年將推出三至五顆新晶片；速度不比高通慢，有利未來搶占新興市場，甚至傳出三星也可能採用聯發科晶片。而聯發科今年累計漲幅超過一倍（加計配息），總市值已站上七千三百億台幣，約二四三億美元，相較於高通的一千美元總市值，不到四分之一。但是看看ＡＭＤ總市值從以往是Nvidia的十分之一不到，到現在已達三五％，若聯發科站穩５Ｇ列車領頭羊，那麼總市值可望再提升，將是ＥＴＦ不得不注意的標的了。

至於大立光今年預估ＥＰＳ超過二一○元，創台股也創該公司記錄，今年創造五六．九％漲幅，但該公司與外資關係較不密切，可能需要提高透明度，總市值才能明顯登高。以今年營運成績，在台股逐漸邁進歷史新高過程，該股至少應有來到歷史新高六○七五元或是附近可能，其ＰＥ未達二五倍（以今年計算台積電已達二六倍、聯發科約三○倍），大立光以台灣第六名權值股，股價表現也可能再上層樓。基本面而言，大立光供給對象也都是全球第一線大廠三星、華為、蘋果等，且手機鏡頭顆數一直在增加，大立光明年沒理由看淡；中國在香港掛牌的舜宇光學股價從一七○港元跌至六○港元，如今又逼近一五○港元，大立光實在需要加油。

至於市值排名第十六的台達電，行事作風一向較低調，今年漲幅只有十四％，較難吸引大批ＥＴＦ資金。第十八名的日月光是全球封測龍頭，全球半導體產業預估明年將開始逐步回升，獲利也是逐漸看升，今年累計漲幅五五％，明年總市值可望再上層樓。同樣是龍頭，台積電的競爭優勢強過日月光一截。

至於下游代工龍頭鴻海，總市值排名台灣第二，今年累計漲幅僅三七．五％，略微超過台灣五○。鴻海是全球最大電子產品代工廠，但由於下游代工廠不少，如和碩、緯創、英業達以及中國竄起的比亞迪等等，家數不少，且獲利對匯率波動較敏感，所以獲利較無法大幅拉升，屬於價值股。所幸鴻海夠大，且持有約八成中國掛牌的ＦＩＩ以及集團的富智康也在香港掛牌，基本上除了三星外，中國及美國手機品牌商，鴻海都可奧援，且鴻海在台灣總市值接近一．二七兆台幣，ＦＩＩ則達一．六五兆台幣，兩者合計約三兆台幣（一千億美元），若展望蘋果後續手機銷售看好，是會吸引ＥＴＦ之金進駐，但是價值型防守高於成長。

台積電、日月光、大立光等今年累計漲幅都超過五五％，加上聯發科漲幅逾倍，是帶動台灣五○漲幅上漲約三○％功臣，這些都是具有國際競爭力的優質公司。而這些漲幅超前的大公司所延伸出來的供應鏈，也將是明年可以注意對象。另外，像是環球晶圓及國巨在全球產業都排名前三名，一旦景氣好轉也是外資進駐標的。

傳產股方面，水泥股無疑是令人最不注意且漲幅大的個股，包括台泥及亞泥今年累計漲幅（含權息）各達三九．五％及四九．九％。亞泥今年可能創造出近兩百億元的歷史獲利紀錄，漲幅不輸電子權值股太多；台泥獲利也是在整頓後預期交出超過兩百億元歷史紀錄。兩家公司今年ＥＰＳ可望超過四元，ＰＥ不高。而中國經濟面臨下行風險，推動公共基礎建設將是未來刺激手段之一，且中國企業違約頻傳，交易對象將向穩健公司靠攏，對於在中國水泥市場占有一席之地的台泥及亞泥應是好事，也是值得投資標的。

金融股在台灣前二○大總市值公司中，占五家，包括國泰金、富邦金、中信金、兆豐金、玉山金，今年漲幅不大，但無獲利強勁上升題材較難吸引國際型ＥＴＦ資金大舉進駐，不過台商資金回流，對於比定存高且穩健的金融股倒是一大資金出口。

全文及圖表請見《先探投資週刊2070期》

※全文及圖表請見《先探投資週刊2070期》

(中時電子報)