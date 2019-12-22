最近股市的焦點話題，幾乎全都圍繞在「台積電」及其供應鏈上，舉個簡單的例子便可一目瞭然：

台股在12/12日大漲135點時，台積電上漲12.5元，貢獻指數達110點（台積電每漲1元約貢獻指數8.8點），貢獻度為81%；12/13日台股再上漲91點，台積電上漲7.5元，貢獻指數66點，貢獻度為72%。

這個比例有兩個意涵：其一是台積電是護國神積無誤；其二是投資人與這個「神」的距離，到底有多遠？如果你手中沒有相關供應鏈的個股的話………

股市分析向來也有二種說法：一是追隨主流享受當下；二是另起爐灶守株待兔。兩種方法其實各有但書：前者是敢追也要敢賣，否則易套在歷史高點，當然眼下的所有媒體是不會告訴您朗朗晴空怎麼可能會有任何烏雲；後者是相對安全但也要耐得了寂寞，想當然耳媒體也不太會幫您的佈局背書，因為它們目前還沒有噴出自然沒有熱度。

如果有人問我會建議當下哪種方法為佳？我的答案只有四個字：「物極必反」！因為我會找出一套自己衡量「極」的方法，沒到之前，會用投資部位來控制風險，並讓自己身心處於彈性及舒服的境界，追強勢股如此、低接底部部更如此。

附帶提一點，我對任何造神及妖化的論述向來保持戒心，如同看偵探片的過程一樣，不到結局前，每個人都有可能是凶手；所以媒體之於我，只是參考，我相信我相信的證據。

限於篇幅，無法討論台積電供應鏈會漲到哪個極點？既然空手者與這個「神」的距離被拉開了，鼓勵人去追也不一定是明智之舉。倒是衡量底部股「否極」的證據有幾個，以下提供入門的方式給大家作參考：

【入門篇】頭肩底型態起漲的確認及目標價的衡量

一般而言，本波相對大勢弱勢的個股，多半不是虧損（無本益比可言）就是還不對時，所以無法得到熱錢的青睞。但百弊也總會有一利，就是股價多半低基期。

萬丈高樓平地起，任何大漲過的個股不也是從那種無本益比、無利多、無法評價的小屁孩時期開始漲起嗎？等漲了一段，大家才知道之前的那個叫底部，PCB、LED及記憶體等，不都是如此？

所以衡量底部確認與否的方法，不是來自基本面，應是優先來自技術面，然後籌碼面；等之後主升段才有基本面，噴出段才有鋪天蓋地的消息面。

而底部型態有分V轉底、W底、碗型底、長期U型底與頭肩底等。其中頭肩底的型態是目前股市最常見的，不僅出現在絕對底部，也常出現在股價的第二、四波間。

（圖一）頭肩底的圖解

圖文由友銘哥授權轉載

上圖的判別關鍵在於「右柄出大量」。我使用的方式其一是當日成交量超過月均量的2倍以上稱為攻擊量，這個標準大家應該都懂；其二則是「攻擊籌碼」的出現，以下是我對這個標準的再定義：

（圖二）攻擊籌碼的定義

圖文由友銘哥授權轉載

上圖所謂的「專戶買超」，在看盤系統中可以用「主力買超」或「大戶買超」來代替。至於投信單日買超金額，則可用「買超張數＊當日收盤價」來衡量。

符合這個標準的，我們舉這波2019.10.23日的晶電(2448)作（圖三）的說明，大家便可一目瞭然：

（圖三）晶電的頭肩底案例說明

圖文由友銘哥授權轉載

後來晶電就從那天的28元漲到十二月中為止的34.85元，漲幅為24.5%，大家可自行查證。

給了大家釣魚的方法後，大家不妨用此標準來查查手中的個股有無類似現象？如果手中個股又處於長線的低檔區時更具效率性。

當然，若大家要我直接提供長線低檔區具頭肩底型完成的個股清單，我簡單列示在以下（圖四）供大家研究。這其中我歸納出族群現象比較完整的，一是大家瞧不起的面板股，二是久聞樓梯響不見人下來的電動車電池，這二類最明顯。

（圖四）2019.12月具頭肩底型態的參考個股

圖文由友銘哥授權轉載

※本文由友銘哥授權轉載，原文刊登於PressPlay

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(中時電子報)