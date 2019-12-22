十年前，張綱維以營建新貴之姿，出手入主老牌航空公司遠東航空；

如今，遠航瀕臨破產、張綱維被立委指名公然說謊，暴起富豪與他的航空公司何以十年間淪落至此？

「每一架（飛機）都是我的寶貝。」12月13日中午，在上演遠航無預警停飛的荒謬劇、失聯24小時後，應交通部要求召開記者會說明的遠航董事長張綱維，會後應媒體的要求走到飛機旁合照，媒體簇擁、鏡頭快門聲不斷下，開口依然不減戲劇性。

2009年遠東航空瀕臨破產，從債權人轉為經營者的張綱維宣布入主，所有人都在問張綱維是誰，當時意氣風發的他，接受《今周刊》專訪時大談：「我命夠硬，從來沒有失敗過。」

10年後，張綱維不僅救不了遠航，自己的身家都賠下去。「這是一場烏龍，遠航沒有要停飛。」張綱維在當天記者會上，不斷對著眾多鏡頭重複這句話，並爆出他已經為遠航找到新的10億元資金。但一切恐怕都回不去了。

這幾年，遠航早就是主管機關交通部眼中的最大麻煩。立委黃國昌直指張綱維公然說謊，在24小時的烏龍鬧劇後，大眾對於遠航的信任度恐趨近於零。當初39歲的地產新富豪，何以在十年後淪落至此地步？

不專業》

產業門檻高 非本業者難上手

年近50歲的張綱維，20年前頂著清華大學化工研究所的高學歷在房地產業崛起。早年他靠著不須投資土地的「捷運共構宅」，搭上房地產景氣多頭列車，快速累積資本。

06年，他將淡水小坪頂1000多戶餘屋重新包裝為「環遊郡」推出，翻轉這個曾經搞垮八家建商的山頭而受到矚目。但張綱維雖敢逆勢操作，一舉炒熱話題，不過此案實際銷售率卻普通。

從地產事業暴發崛起的張綱維，原本與航空業八竿子打不著邊，他靠著敢搏、大膽的經營風格迅速崛起，卻在處處謹慎、高風險低毛利的航空業中水土不服。

「航空業極需要專業背景的人來經營。」去年在核准星宇航空設立時，交通部政務次長王國材接受本刊專訪時，就曾語重心長地這樣說。這句話意有所指，因為從3年前宣告復興航空破產的國產實業，到今天的遠東航空，都以非航空背景經營，結局同樣黯然。

經營航空業的門檻有多高？連在長榮集團超過40年，在海運、鋼鐵、資訊、航空等事業均歷練多時的長榮航空董事長林寶水都坦承，航空業當然最辛苦，「壓力大多了。」不論專業度、抗壓力的要求都比許多行業來得高，尤其需要專業經營。

攤開遠航經營團隊名單，張綱維與擔任副董事長的鄭晴文，都出身自樺福建設。今年中，上任2個月的遠航總經理李梓煌辭任後，張綱維自兼董事長、總經理2職，過去短短1年內，遠航就換了四任總經理，團隊更迭頻繁，不料半年後就爆出如今的財務危機。

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《今周刊》(第1200期)

(中時電子報)