《中國正在說》在大陸生活30年老外潘维廉的追夢人生

1988年的時候潘維廉教授就攜家帶眷到廈門定居，從異國他鄉來到大陸執教一下超過30年，在這30年潘維廉教授把城市的變化 山村的變化 還有風土人情看在了眼裡，記在了心裡，然後寫成了文字，出成一本書。

在大陸生活30年老外潘维廉的追夢人生(圖/東南衛視)

30年間，潘維廉不僅在廈門大學教授管理學課程，還自費遊歷大陸並給東南亞高校開講座，介紹福建的歷史文化，出版了十幾本介紹中國文化的書籍，並協助廈門、泉州等中國11個城市參與國際大賽評選宜居城市。2001年，潘維廉獲頒“福建省榮譽公民”，2004年，廈門居民投票評選他為“感動廈門十大人物”，2011年，評選他為“廈門經濟特區建設30周年傑出建設者”。今年已年過花甲的潘維廉，一半的時間都奔波在中國。潘維廉說全世界的人在歷史上都有夢，我們講中國夢，但是我們也有美國夢 American dream，所以雖然我們的文化不一樣，語言不一樣，衣服不一樣，但我們都是dreamers 追夢人。

(中時電子報)