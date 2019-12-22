韓國瑜反對大撒幣，認為應該把資源投注在青年族群。

總統選戰進入倒數階段，蔡英文政府卻始終沒端出牛肉，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜推出青年就學政策，讓華僑、學生齊聲喊讚，美國華僑不僅站出來願意資助台灣學生，就連學生都覺得，政府應該多把資源放在年輕人身上，「未來才有競爭力，未來才會來。」

重視青年族群留學夢和未來，韓國瑜力拚青年留學補助政策。

韓國瑜推出大學生、研究生免費出國交換遊學一年，就學貸款免利息等搶攻青年族群政策，韓國瑜說，「政府讓您出國交換一年」、「就學貸款免利息」能引起社會廣大迴響與討論，表示大家心中也認同，「投資下一代其實是更重要的。這是正確的方向，是台灣未來必須要做，而我一定會做的。」

韓國瑜還以自己過去求學經驗，大學時曾半工半讀，他能了解學貸對學生的負擔和壓力有多沉重，他批評教育部覺得套利是不食人間煙火，「教育部是把我們台灣孩子都當成賊嗎？」他說，民進黨政府選舉期間大撒幣，拿去綁樁、酬庸，「我寧願把這些錢拿來投資我們的下一代！」

韓國瑜提留學政策，小君相當支持。

面對留學政策，正在念大學的小君覺得留學政策挺好的，他說自己也在學校資助下出國交換就讀一年，原本他想去，但一年花費要一百萬元，對爸媽和自己都是很大的負擔，後來依靠每月7萬元的獎學補助金，才順利出國，「不然不會出國，政府補助我們經費去看不同世界，更了解全球情勢，縮短認識自我的時間。」

「最近新聞報導，台灣又和美國軍購，而且還不是買最新型的武器是買舊型的，政府還不如把資源放在大學生，才能看得到未來，政府這樣做根本不是想要保護國家，是要推我們上戰場，還不如把資源放我們身上，才會提升競爭力。」小君說。

對於政府推動南向政策，小君也覺得，「為什麼我們到泰國需要推出財力證明？就是沒錢才選擇去泰國」他說，有很多國家來台灣免簽，為什麼台灣民眾去泰國卻要給財力證明，他不能理解。

不少年青人力挺韓的留學政策，覺得對台灣未來有幫助。

面對青年就學政策，僑胞也支持，僑胞張昭富說，韓國瑜為投資台灣年輕人，提出交換生免費的計畫，讓台灣學生可以多出來看世界，「台灣學生若不了解世界，世界也會忘記台灣」，他也呼籲僑胞捐款或當寄宿家庭力挺，「這對人生地不熟的留學生很重要，我剛來美國時，也是寄宿家庭帶我去開戶、跟我介紹美國文化，幫助我融入主流」。

另一名僑胞鄭文倛也覺得，台灣年輕人出國後，才能脫離國內的藍綠鬥爭，他說，青年留學政策才是真正的牛肉，是為台灣的未來著想。

(中時電子報)