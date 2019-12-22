翻攝自內政部實價登錄網站

根據內政部統計，全台房市空屋量飆到91萬戶，光是新北市就有13萬戶，原因不乏淡水、新莊、新店等重劃區推案量一路上飆，這也與政府聲稱會在當地興建交通建設有關，吸引投資客進場推升市場買氣有關。然而，相較於淡水如今有輕軌，新莊即將有環狀線捷運通車，汐止捷運夢碎，導致不斷有賠售案件傳出，房市專家SWAY就在臉書表示，這些利多吸引炒家進場，最終房價崩跌只能會害到自己。

捷運環狀線即將通車，然而在新莊地區已經通車2年多的桃園機場捷運，卻未見慶祝行情，以新莊副都心站為例，近年頻頻爆出賠售潮，就有一間位在中央路的物件，屋主認賠500萬元出場，每坪成交價下修至39萬元，與先前行情最高的6字頭相比，下跌超過20萬元。

基隆輕軌興建計畫一拖再拖，如今基隆、新北本月16日舉行合作交流會議，考慮增設國泰醫院，和Costco好市多這兩站，根據會議內容指出，基隆輕軌為前瞻基礎建設計畫一環，可行性研究通過，綜合規劃標案也已簽定，預計最快2022年可以動工。

然而，汐止房價卻已經出現賠售跡象。據實價登錄揭露，位在汐萬路一段的一個物件，屋主先是在2014年1月以總價1370萬元購入，含車位坪數達38.11坪，但卻在今年9月以總價960萬元出售，扣除車位每坪25.7萬元。

對此，SWAY表示，早些年時，有捷運就是王道，誰有捷運誰就是投資客的最愛，大家亂買一通，只因為「有規劃」、「行政院預算過了」、「剪綵王又去了」，甚至是「已經動工」，都會讓炒家死命炒，汐止跟淡水就是一個例子。

SWAY指出，如今汐止還是看不到捷運，中間還歷經馬英九與柯文哲老實說現實狀況，但這條仍只是個計畫，機場捷運都弄了20年才完工，怎會輕易地相信一堆政治人物說的話呢？更何況動工也會停工，高雄輕軌就是一個例子。

SWAY表示，所以八德、基隆以及台南還有捷運要搶進？如果你的錢太多，真的可以送我，或是給流浪動物之類的，都比你送給建商來的好。至於淡水，SWAY提醒，淡海新市鎮一堆人套了很多年，輕軌通車又如何？不能阻止房價下跌，冬天也得面臨住淡海的淒風斜雨，以及冰寒料峭的快感，跟著捷運利多消息就搶進房市，最終只會血本無歸。

(中時電子報)