曾來台灣發展的29歲韓國藝人宋讚養，遭前經紀人李湘瑋一人分飾多角，冒稱是中環娛樂副總名義，佯稱協助在台發展演藝事業，若不從將全台封殺，逼宋男與彭姓女友拍下性愛影片及自慰、裸露下體照，被檢方起訴，台北地院羈押李男近5個月後，日前辯論終結，定周五(27日)宣判。李男向合議庭聲請交保，合議庭考量全案辯結，裁准李男以10萬元交保，並限制住居、出境、出海。

檢方調查，宋讚養2017年7月來台發展，因急需金錢，在IG徵求在台經紀人，李湘瑋發現此事，先假冒「GINA YA」，佯稱跟華研製作公司的老闆、製作人很熟，在台灣影劇圈很罩的住，同年8月宋跟李假冒的「GINA YA」見面，「GINA YA」宣稱他父親公司資本逾10億，與韓國現代公司理事很熟，宋男誤信簽下經紀約。

前年12月，李再假冒是中環國際娛樂公司副總「楊雅琇」，指其在台影劇圈具有極大影響力，可協助宋在台發展事業，也可以對他全台封殺。同年12月16日，「楊雅琇」指中環公司將於2018年7月在大陸籌拍電影，打算找宋當第二男主角，還與國際大導演史蒂芬史匹柏籌拍「侏羅紀公園」續集，宋心動被騙簽約。

另2017年12月間，李發現宋與台籍彭姓女友交往，心生嫉妒，以宋需發展演藝事業，要求與彭女分手，彭女同意，李並以「愛宋就要拍性愛片」證明，要宋彭拍下4部性愛等不雅影片。

李自2018年2月10日起至6月5日止，多次要求宋提供4部性愛影片及宋的10餘張自慰、露下體照片，李收到宋的這些不雅影照後，自行建檔欣賞，還以協助宋在台事業為由，要求彭女提供資金，彭女向親友商借30多萬元都被李騙走。案經宋提告，檢察官今年7月依妨害風化、詐欺、恐嚇等罪起訴李，痛批李「手法令人作噁，甚為惡劣！」，請求法院從重量刑。台北地院裁定羈押李。

台北地院12月6日辯論終結，定於12月27日宣判，合議庭並諭知延押李男2月，李日前聲請交保，合議庭認為，李男否認犯行，涉嫌重大，羈押原因仍在，但審酌全案已辯結，裁定李以10萬元交保，並限制住居、出境、出海。

(中時 )