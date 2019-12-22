在12月13日，美中宣布雙方在第一階段有共識，將在明年一月進行簽約。短期內美中摩擦的不確定性消除，全球股市也在這樣的樂觀氛圍下持續創高走強。而台股也不例外，近日熱錢持續湧入，台幣續走強來到30.13，台股也在熱錢持續推升的狀況下持續走升站上12000點，持續挑戰歷史高點12682，現階段台股還有創高的利基，後勢該注意哪些焦點，筆者提供些觀點供參考。

台股本波最大的推手莫過於台積電，除了台積電股價再創新高，推動台股持續走高外，更重要的是台積電在先進製程的絕對領先下，在7奈米狠甩三星，而在5G來臨，帶動AI、高速運算等應用的崛起，7奈米產能供不應求，訂單已經排到明年第2季。

市場對於先進製程的需求推動下，除了台積電相關供應鏈家登、帆宣、弘塑等也跟著水漲船高，另外下游客戶端的聯發科更因為台積電先進製程的奧援下，5G晶片「天璣1000」售價達70美元，拉升聯發科的獲利更推動其股價。

因此台積電在IC設計上絕對領先的地位，以及其願意持續在台灣投資先進製程，而且台積電為了保持並擴大其領先地位，提高資本支出由110億美元調升到140-150億美元，也成了台股持續走強的支撐。除此之外，台積電的先進技術也成了美中兩強角力下持續拉升。

股王大立光也在周二重返5千元大關，受惠iPhone 11的熱賣以及多鏡頭的趨勢，獲利營收仍持續創歷史新高。鴻海也因iPhone 11加持股價不斷走高，若後續台股要持續走強，鴻海與大立光扮演不可或缺的角色。

從期貨未平倉口數來觀察外資動向，近兩周外資大致上呈現逐步加碼的狀態，除了在12月10日、17日兩天有較大幅的減碼外，但從目前的選擇權動向來看，外資在SELL PUT以及BUY CALL仍留重倉的狀況下，17日的減碼4624口目前解讀為獲利了結。而現貨的部分，從9月以來，外資連4個月買超；融資融券的部分，也都呈現在相對高檔區，短線仍沒有走弱的跡象。

外資近10日未平倉口數一覽

整體來看，在台幣的持續走強，熱錢持續流入台股的趨勢不改變，台股仍是處於多方格局不改變。下周就將進入歐美國家的聖誕連假，後續就要觀察外資休假後，內資是否能接棒；緊接著1月11日總統大選，美中第一階段協議的簽訂日也在一月份的第一周，後續仍有變數，我們樂觀謹慎亦步亦趨。

（本文作者為中華財經台分析師曾英杰）

(中時電子報)