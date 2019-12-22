今天(22)是冬至，按習俗國人會在這天吃湯圓象徵團圓，但港媒曾報導，玄學家說這天是「鬼節」的一天，陰氣特別重，要注意許多「禁忌」，玄學家同時列出冬至5大禁忌與習俗。

●勿熬夜：因為冬至這天寒冷，陰邪之氣也在這時最為濃烈，人的陽氣變得特別虛弱，應避免熬夜，否則容易引導致「洩氣」入侵。

●冬至是鬼節：由於這天是一年中日照最短的一天，氣溫往往較低，因此陰氣十分重，就有了「冬至百鬼吟」的說法，為了消除疾病、霉運、祈求平安，民眾會在這天燒紙錢，且在下午5時之前完成。

●湯圓吃雙數：冬至吃湯圓象徵團圓、添歲，為求吉利，吃湯圓必須吃「雙數」，代表「成雙成對」。

●房事別太操：冬至這天為了防止陽氣外洩，招致大小病狀上身，夫妻行房不宜過度操勞。

●媳婦不能回娘家：媳婦這天不宜回娘家，否則會沖煞到公婆，原因是這天較為寒冷，古時為避免媳婦出門會染風寒，也擔心家中公婆因為低溫不適，又沒人在家看顧，才會流傳此說法。

(中時電子報)